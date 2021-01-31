 Cami derneklerinin daha şeffaf olması talebi | ALMANYA | DW | 07.04.2021

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ALMANYA

Cami derneklerinin daha şeffaf olması talebi

Hrıstiyan Birlik Partileri milletvekilleri Almanya dışından finanse edilen camilerin mali kaynakları konusunda daha şeffaf olmasını istedi.

Köln DİTİB Merkez Camii

Köln DİTİB Merkez Camii

Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) milletvekilleri Almanya dışından finanse edilen camilerin daha şeffaf olmasını istedi.

CDU/CSU Federal Meclis Grubu Dini Cemaatler Raportörü Christoph de Vries konuyla ilgili Die Welt gazetesine bir açıklama yaptı. De Vries "Büyük ölçüde Avrupa Birliği dışındaki yabancı kaynaklarla finanse edilen derneklerin vergi daireleri karşısında bir belgeleme yükümlülüğüne sahip olmasını istiyoruz" dedi.

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"Mehmet Akif ve Çanakkale" başlıklı etkinlik Almanya'da binden fazla camisi bulunan DİTİB'de istifaya neden oldu. Etkinliğe konuşmacı olarak katılması planlanan Prof. Şimşirgil'in açıklamaları tartışma yaratmıştı.

Fransa'da bir belediye meclisinin Milli Görüş'e bağlı bir caminin inşaatı için mali destek kararı İçişleri Bakanı'nı kızdırdı. Milli Görüş'ün siyasal İslam'ı savunduğunu söyleyen Bakan, ödemenin yapılmamasını istedi.

Fransa'da meclisten geçen İslamcılıkla mücadele yasası Almanya'da son yıllarda başlayan tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Bunlardan biri Fransa'daki gibi Almanya'da da camilere siyasi etkinlik yasağı getirilmesi.

Die Welt gazetesi bu talebin CDU/CSU Meclis Grubu'nun İslamcılık konusunda hazırladığı bir tutum belgesinde yer aldığını yazdı. Haberde söz konusu metnin gelecek haftalarda parti grubunda tartışmaya açılacağı belirtildi.

CDU/CSU milletvekilleri ayrıca Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yetkilerinin de artırılmasını savunuyor. Kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi alanlarda mali işlemleri inceleme yetkisi bulunan istihbaratın aşırılıkçı grupların finansmanı başlığı altında da aynı yetkiye sahip olması isteniyor.

CDU Milletvekili De Vries sadece cami derneklerine mahsus bir sicil tutulmasından yana olmadıklarını, bunun hukuken zor olduğunu aynı zamanda gerekli bilgileri toplamaya da yardımcı olmayacağını söyledi. De Vries "O nedenle daha hedef odaklı yapmak ve bilhassa aşırılık yanlısı yapılara verilen desteği mercek altına almak istiyoruz" diye konuştu.

KNA / EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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