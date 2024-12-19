California'da kuş gribi acil durumu

ABD'nin Louisiana eyaletinde kuş gribi teşhisi konan bir kişi hastaneye kaldırıldı, durumunun ağır olduğu belirtildi. Ülkenin en kalabalık eyaleti California'da kuş gribi nedeniyle acil durum ilan edildi.

ABD'de ilk kez Mart ayında süt ineklerinde görülen kuş gribi salgını ile mücadelede şu ana kadar başarı sağlanamadı.

Louisiana eyaletinde kuş gribi teşhisi konan bir kişi ciddi solunum rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Louisiana sağlık otoritesi, 65 yaşın üzerindeki söz konusu hastanın bilinen başka sağlık sorunları da olduğunu belirtti.

Bu ABD'de son salgın sırasında hastanede tedavi görmek zorunda kalan ilk kişi oldu. Geçen ay Kanada'da bir genç hastaneye kaldırılmıştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre bu yıl 61 kişiye kuş gribi teşhisi kondu. Hastaların tümü gözde kızarıklık gibi hafif şikayetlerle iyileşme sürecini evlerinde tamamladı.

CDC'e göre vakaların çoğunu enfekte ineklerle temas etmiş süt çiftliği çalışanları oluşturuyor.

Öte yandan Louisiana'daki hastaya bulaşan virüsün yabani kuşlarda görülen D1.1 varyantı olduğu, bunun, ineklerden bulaştığı tespit edilen B3.13 varyantından farklı olduğunu belirtti.

Mikroskop altında H5N1 virüsü Fotoğraf: National Institute of Allergy and Infectious Diseases/AFP

Söz konusu kişinin virüsü, arka bahçesinde baktığı hasta kümes hayvanlarından kaptığı tespit edildi.

Bu arada ABD'de süt üretiminde en büyük pay sahibi California eyaletinde Vali Gavin Newsom daha önce hastalık görülmeyen bölgelerdeki çiftliklerde de virüs tespit edildiğini açıkladı, eyalet bazında değil ulusal çapta konunun ele alınması gerektiğini belirtti.

Vali hastalıkla mücadele için eyalet genelinde acil durum da ilan etti. Bunun gerekli düzenlemeleri yapmada yönetime daha fazla esneklik ve kaynak sağlayacağı belirtiliyor.

Aşı karşıtı sağlık bakanı endişesi

ABD Tarım Bakanlığı da salgının seyrinin anlaşılabilmesi için 13 eyaletteki süt üretim tesislerinde test programı başlatıldığını bildirdi.

CDC'e göre toplumun genelini etkileyecek bir salgın riski hâlâ düşük seviyede. Amerikan sağlık otoritesi kuş gribi olarak bilinen H5N1 virüsünün geçmişte ölümlere yol açtığını anımsatarak, olağandışı bir durum yaşanmadığını kaydetti.

Louisiana Devlet Üniversitesinden Rebecca Christofferson da "henüz paniklemeye gerek olmadığını" ancak izleme faaliyetlerinin artırılması gerektiğini söylüyor.

Uzmanlar salgının kötüleşmesi durumunda 20 Ocak 2025'te iş başı yapacak Donald Trump hükümetinin konuyu nasıl ele alacağından endişe ediyor. Trump sağlık bakanlığına aşı karşıtı ve sütün çiğ olarak tüketilmesini tavsiye eden Robert F. Kennedy Jr.'ı aday göstermişti.

AFP,Reuters / MUK,TY

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