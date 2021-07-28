ByLock'un lisans sahibine 15 yıl hapis istemi

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ByLock şifreli mesaj uygulamasının lisans sahibi David Keynes'in etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere teslim olduğu ve tutuklandığı ortaya çıktı. Keynes hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Gülen yapılanması tarafından kullanılan şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tutuklandığı bildirildi.
Anadolu Ajansı, hakkında 17 Aralık 2020'de yakalama emri çıkarılan Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğunun ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığının ortaya çıktığını bildirdi. Keynes'in avukatının 4 Mart'ta bir dilekçe vererek müvekkilinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanda bulunmak istediğini bildirdiği kaydedildi.
ABD'de vatandaşlık alarak Alpaslan Demir olan ismini değiştiren ve ByLock'un patentinin kendisine ait olduğunu beyan eden David Keynes hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Keynes hakkında "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle hazırladığı iddianame, gönderildiği İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, şüphelinin örgütün evlerine gittiği, evlerde konakladığı, şakirtlik programına alınarak örgütün şakirdi haline geldiği, örgüt içerisinde görevler üstlendiğini, kütüphane sorumlusu ve belletmen görevlerinde bulunduğu, örgütün en önemli yapılanma alanı olan mahrem yapılanmada 'TSK Mahrem Yapılanması'nda Öğretmen (Grup Abisi) konumuna kadar yükseldiği, yaşamış olduğu olumsuzluklardan örgütü sorumlu tutması üzerine örgütle ilgili mahrem bilgileri köşe yazarına vermesi üzerine bizzat örgüt elebaşının şüpheli ile görüştüğü, şüphelinin sahip olduğu mahrem bilgilerden dolayı uygun olanaklar sağlanarak şüphelinin Amerika'ya gönderildiği, örgüt elebaşının talimatı ile örgüt içi gizli yazışmalarda kullanılacak kriptolu yazışma programının alan adı kiralanması, Google Markete ve Apple Markete yüklenmesinde şüphelinin kimlik ve kredi kartı bilgilerini kullandırtarak yardımda bulunduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.
İddianamede, "örgüt üyelerinin telefonla iletişim kurmamaları, aralarında iletişim sağlayabilecekleri bir uygulama geliştirilmesi talimatını Fethullah Gülen'in verdiği de belirtildi.
DW/BK,EC
© Deutsche Welle Türkçe
AİHM, ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan eski polis memurunun başvurusunda kararını açıkladı. Mahkeme, başka delillerle desteklenmediği sürece sadece kullanıcı olmanın makul şüphe oluşturmayacağını vurguladı.
AA'nın haberine göre 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana cumhuriyet başsavcılıkları tarafından şimdiye kadar 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü, 3 bin 500'den fazla kişi de mahkum edildi.
MİT tarafından Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilen ve Gülen yapılanmasının Orta Asya sorumlusu olduğu iddia edilen Orhan İnandı sevk edildiği mahkemede tutuklandı.