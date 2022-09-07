ByLock'un lisans sahibi David Keynes'e ceza verilmedi

Türkiye'de "Fethullahçı Terör Örgütü" (FETÖ) olarak kabul edilen Gülen yapılanmasının şifreli haberleşme programı ByLock"un lisans sahibi David Keynes'e (Alpaslan Demir) yargılandığı davada ceza veilmedi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme, Keynes'in "ABD'den kendiliğinden gönüllü olarak gelmesi ve örgütün yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ile ilgili yeterli mahiyette bilgi verdiği kabul edildiğinden", hakkında "etkin pişmanlık" hükümleri uygulanarak, ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. David Keynes'in bir yıl boyunca denetimli serbestliğe tabi tutulmasına da hükmeden heyet, Keynes hakkındaki adli kontrol hükümlerinin karar kesinleşince ayrı ayrı kaldırılmasını kararlaştırdı.

Keynes'in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu da karardan önce mahkemedeki savunmasında, müvekkilinin kendi isteğiyle gelip ifade verdiğini vurgulayarak, "Genç bir öğrenciyken gazeteci Hikmet Çetinkaya'ya ulaşarak örgüt hakkında bildiklerini anlatmıştır. Örneğin askeri okul sınavlarının örgüte önceden ulaştırıldığı gibi bilgileri anlatıyor. Örgüt onu uzaklaştırıyor. Daha sonra da teslim olarak yine tüm bildiklerini anlatmıştır. Sürekli devlete bildiklerini anlatma konusunda TCK'nin etkin pişmanlık hükümlerinin cezasızlık yasasını tam anlamıyla yerine getirmiştir. Bir hukukçu olarak ceza verilirse, verilen bilgilere rağmen örgüt üyeliğinden etkin pişmanlık hükümleri kimseye uygulanmıyor diye düşünürüm. Kendisi hakkında ceza verilmesine yer olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Alpaslan Demir, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) vatandaşlığına geçerek David Keynes ismini almıştı.

Tutuksuz sanık Keynes hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Keynes, 9 Haziran 2021 tarihinde ABD'den Türkiye'ye giderek teslim olmuş ve 14 Haziran'da çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklanmıştı. Keynes, 3 Kasım 2021 tarihinde ise aylık tutukluluk incelemesi sırasında tahliye edilmişti. Kararın açıklanmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan David Keynes, iki hafta içinde ABD'ye döneceğini söyledi.

ANKA / HT,ET