Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, 69 kilo finalinde Çin Halk Cumhuriyeti'nden Hong Gu'yu yenerek Türkiye'ye olimpiyat tarihinin kadın boksunda ilk, Tokyo'daki ise 2'nci altın madalyasını kazandırdı.

Olimpiyat oyunlarında ilk kez ringe çıkan Trabzonsporlu boksör Busenaz Sürmeneli, finale kadar tüm rakiplerini 5-0 mağlup etti. İlk turu bay geçen Sürmeneli; 2'nci turda Polonyalı Karolina Koszewska, çeyrek finalde Ukraynalı Anna Lysenko, yarı finalde ise Hindistandanlı Lovlina Borgohain'i 5-0 yenerek finale yükseldi. Sürmeneli, finale kadar rakipleri karşısında hiç raunt kaybetmedi.

Finalde Çin Halk Cumhuriyeti'nden Hong Gu'yu karşısında ilk raundu kaybeden Busenaz Sürmeneli, ikinci rauntta beraberliği yakaladı. Final raundunda da üstünlük kurmayı başaran Busenaz, rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Sürmeneli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Altın Madalya güzel ülkemin güzel insanlarına armağan olsun" dedi.

Buse Naz Çakıroğlu'na gümüş madalya

Bir diğer milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ise 51 kiloda Bulgar rakibi Stoyka Zhelyazkova Krasteva'ya mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

Olimpiyatlarda ilk kez boy gösteren Fenerbahçeli milli boksör ilk turu bay geçti. Avrupa'nın en teknik boksörü seçilen Çakıroğlu; 2'nci turda Özbekistan'dan Turnusoy Rakhimova'yı 3-2, çeyrek finalde Tayland'dan Jutamas Jitpong'i 5-0, yarı finalde de Tayvanlı Huang Hsiao Wen'i 5-0 yenerek finale yükselmişti. Finalde Bulgar Stoyka Krasteva ile karşı karşıya gelen Çakıroğlu, rakibine 5-0 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

DHA/BÖ,SÖ

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