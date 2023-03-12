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Fotoğraf: Ahmed Deeb/dpa/picture alliance
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Bursa İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

56 dakika önce

Kamuoyunda büyük tepki çeken deprem çadırlarına Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) logosu bastırma skandalının ardından Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gür, görevden alındı. MEB iddiaların asılsız olduğu açıklamasını yaptı.

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Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede depremzedeler çadır beklerken logo bastırma skandalı nedeniyle kamuoyunun tepkisini çeken Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Gür'ün görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Ne olmuştu?

Eğitim-İş Sendikası Bursa Şubesi, yaptığı açıklamada Bursa'daki meslek liselerinde üretildiği öne sürülen çadırların aslında deprem bölgesindeki Gaziantep'ten satın alınarak Bursa'ya getirildiğini, burada Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılarak üzerlerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) logoları yapıştırıldıktan sonra tekrar paketlenerek yeniden deprem bölgesine gönderildiğini öne sürmüştü. "MEB'in halka açıkça yalan söylediğini" belirten Eğitim-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, "MEB, Gaziantep'ten satın aldığı çadırları kısa sürede bölgeye sevk etmek yerine logo bastırmak için Bursa'ya göndermiş, hem zaman kaybedilmiş hem de yüz binlerce liralık kamu zararına neden olunmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Konuya ilişkin Cuma günü MEB'den yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca, yaklaşık bir ay önce hem eski Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki diğer bazı personel hakkında iki ayrı inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denilmişti. Bakanlığın açıklamasında deprem bölgesinden alınan çadırların, logo basılması, kalite ve yangın dayanıklılık gibi testlerin yapılması için Bursa'ya getirildiği ve yeniden bölgeye gönderildiğine ilişkin iddialar hakkında da Bakanlık tarafından ayrı bir soruşturma başlatıldığı belirtlmişti.

MEB'den yeni açıklama: İddialar asılsız

MEB Cumartesi yaptığı açıklamada ise iddiaların doğru olmadığını öne sürerek, "Söz konusu iddialarla ilgili şikâyetler Bakanlığımıza ulaştıktan sonra konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirilmiş ve konunun hassasiyetine binaen şeffaflık ilkesi gereği soruşturma başlatıldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bakanlığımıza ulaşan her türlü şikâyet ve iddia detaylı olarak araştırılmaktadır. Bu süreçte Bursa'da soruşturma için görevlendirilen müfettişlerimizin yaptığı tahkikatta söz konusu iddiaların asılsız olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

DW/SÖ,HT

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