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Burcu Karakaş, DW-Mitarbeiterin in Istanbul
Fotoğraf: privat

Burcu Karakaş

İnsan hakları, toplumsal cinsiyet, göç konularında haberler yapan gazeteci.

Çalışmaları insan hakları alanında yoğunlaşan Burcu Karakaş, on yılı aşkın süredir insan hikayeleri anlatmasına ve sesi duyulmayanlara ses olmasına fırsat tanıyan mesleğine tutkuyla bağlı.

Yüksek lisansını uluslararası ilişkiler ve gazetecilik üzerine Boston Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Türkiye’de dış haberler editörü olarak çalışmaya başladı. Çeviri yapmaktan sıkılınca insan haklarına olan ilgisinin peşinden giderek haber araştırma servisine geçti. Etnik, cinsel ve dini azınlıkların hikayelerine odaklandı. Yıllar içinde açlık grevindeki mahkumlardan çocuk yaşta evlendirilenlere, 2013 Tahrir Protestoları’ndan Gazze’deki yaşam koşullarına kadar, birçok alanda haber yapma şansı oldu. Suriye’de iç savaşın başladığı 2011’den beri mültecileri yakından takip ediyor. Haberleriyle çok sayıda ödül alan Burcu, AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’nün iki kez sahibi oldu. “Logan Nonfiction Fellowship” gazetecilik programının 2019 bursiyeri.

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