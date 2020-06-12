 Bundesliga′da yeni sezon için seyircili maç beklentisi | SPOR | DW | 21.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

SPOR

Bundesliga'da yeni sezon için seyircili maç beklentisi

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, pandemi nedeniyle taraftarlara kapalı olarak tamamlanan Bundesliga'da önümüzdeki sezon maçların seyircili oynanacağına dair ümitli olduğunu açıkladı.

Bundesliga'da pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçlardan birinde açılan Taraftarsız futbol, bir hiçtir pankartı

Bundesliga'da pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçlardan birinde açılan "Taraftarsız futbol, bir hiçtir" pankartı

Spor Bakanlığının bulunmadığı Almanya'da sporla ilgili konulardan da sorumlu olan İçişleri Bakanı Horst Seehoher, pandemi nedeniyle seyircisiz tamamlanan Bundesliga'da önümüzdeki sezondan itibaren stadyumlara yeniden taraftar alınabileceğine inandığını söyledi.

Münchner Merkur gazetesine konuşan Seehofer, "Güçlü bir hijyen konsepti uygulandığı takdirde, sonbaharda seyircilerin yeniden stadyumlara alınmasına izin verileceğini düşünüyorum" dedi. Seehofer, "Tabii ki kapalı gişe bir stadyumla değil. Ama seyirci sayısı adım adım yükselebilir. Virüs, kurallara uyulmayan yerleri vuruyor" diye ekledi.

Bu konuda Alman Futbol Federasyonu (DFB) ve Alman Futbol Ligi'ne (DFL) güvendiğini söyleyen Seehofer, "Şu ana kadarki tecrübem, DFL ve DFB'ye güvenebileceğinizi gösteriyor" ifadesini kullandı.

Kararı sağlık makamları verecek

Bundesliga ve Bundesliga 2'den sorumlu olan Alman Futbol Ligi (DFL), maçların yeni sezonda seyircili oynanabilmesi için kulüplere ve eyalet yönetimlerine yeni bir hijyen konsepti sunmuştu. Bu konudaki nihai kararı, kulüplerin bulunduğu eyaletlerdeki yerel sağlık makamları verecek.

Pandemi sürecinde verilen yaklaşık iki aylık aranın ardından 16 Mayıs'ta yeniden başlayan Bundesliga, Avrupa'daki beş büyük lig arasında yeşil sahalara dönülen ilk organizasyon olmuştu. Ancak sezonun son dokuz haftasındaki maçlar pandemi nedeniyle seyircisiz oynanmıştı.

Bundesliga'da 2020-2021 sezonunun Eylül ortasında başlaması planlanıyor.

DW,dpa/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Bundesliga'nın koronavirüs stratejisi ne?

Bundesliga tüm eleştirilere rağmen başladı. Koronavirüse karşı sıkı tedbirler alındığı söyleniyor. Alınan önlemlerle ilgili soruları ve yanıtları derledik. (16.05.2020)  

Almanya’dan Türkiye'deki hakemlere pandemi dönemi tavsiyeleri

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) bünyesindeki Elit Hakemler Sportif Direktörü Lutz Michael Fröhlich, Türkiye'de pandemi döneminde düdük çalacak hakemlerle deneyimlerini paylaşarak önerilerde bulundu. (12.06.2020)  

"Bundesliga’nın devamı bir varlık meselesi"

Alman basınında, Merkel’in korona önlemlerinin gevşetilmesi karşısındaki ihtiyatlı tavrı, sürü bağışıklığının yoksul ülkelerde neden uygulanamayacağı ve Bundesliga’nın yeniden başlamasına ilişkin tartışmalar öne çıkıyor. (24.04.2020)  

Benzer içerik

Lutz Michael Fröhlich

Almanya’dan Türkiye'deki hakemlere pandemi dönemi tavsiyeleri 12.06.2020

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) bünyesindeki Elit Hakemler Sportif Direktörü Lutz Michael Fröhlich, Türkiye'de pandemi döneminde düdük çalacak hakemlerle deneyimlerini paylaşarak önerilerde bulundu.

FIFA Frauen-WM 2019 Finale | USA vs. Niederlande | Weltmeister USA

Kadın futbolu salgından nasıl etkileniyor? 24.05.2020

Salgın nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde futbol ekonomileri sıkıntı yaşıyor. Peki, UEFA ve FIFA'nın pandemi nedeniyle kadın turnuvalarını ertelemesi kadın futbolunu nasıl etkiledi?

Corona-Lockerungen in Europa

Bundesliga'nın koronavirüs stratejisi ne? 16.05.2020

Bundesliga tüm eleştirilere rağmen başladı. Koronavirüse karşı sıkı tedbirler alındığı söyleniyor. Alınan önlemlerle ilgili soruları ve yanıtları derledik.

Reklam

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    