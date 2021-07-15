 Bulu′nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Naci İnci atandı | Türkiye | DW | 15.07.2021

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Türkiye

Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Naci İnci atandı

Görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Melih Bulu'nun yerine YÖK tarafından yardımcısı Prof. Naci İnci vekaleten atandı. YÖK ayrıca rektör adayları için başvuru ilanı açtı.

Türkei | Prof. Mehmet Naci İnci

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine vekaleten, yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Çarşamba gecesi yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Bulu'nun yerine yeni bir atama yer almaması üzerine, YÖK vekaleten atama yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, bu sabah üniversitede düzenlenen 15 Temmuz anma etkinliğine Bulu'nun yerine katılarak konuşma yaptı. Planlanan programda Melih Bulu'nun rektör sıfatıyla etkinlikte konuşma yapması bekleniyordu. Bu arada YÖK, rektörlük adaylığı için başvuru ilanı açtı. Belirlenen şartları taşıyan adaylar 2 Ağustos'a kadar başvuruda bulunabilecek. Başvurular bizzat veya posta ile YÖK Başkanlığı’na yapılabilecek.

Başvuru süreci nasıl işliyor?

YÖK, yapılan bütün rektörlük başvurularını alfabetik sıra ile bir dosya halinde Cumhurbaşkanına sunacak. Bu aşamada herhangi bir ön elemede bulunmayan YÖK, sadece başvuru belgelerinin kontrolünü gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK'e iletilen başvurular arasından bir adayı rektör olarak seçecek.

 

DW,DHA / GY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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