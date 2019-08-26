 Bu yıl Türkiye′de 299 kadın cinayete kurban gitti | TÜRKİYE | DW | 15.11.2019

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TÜRKİYE

Bu yıl Türkiye'de 299 kadın cinayete kurban gitti

İçişleri Bakanı Soylu, 2019’da öldürülen kadın sayısının 299 olarak kaydedildiğini, cinayetlerin yüzde 72,8’inin evde işlendiğini, faillerin yüzde 95’inin eş, partner ya da akraba olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi toplantısında kadına yönelik şiddetle ilgili rakamlar ve atılması planlanan adımlarla ilgili bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'de 2016'da 304, 2017'de 353, 2018'de 280 kadının cinayete kurban gittiğini belirterek "Bu yıl ise maalesef geçen yılın biraz üzerindeyiz. En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299" dedi.

Dünyada bir milyon kişi başına düşen kadın cinayeti sayısının ölçüt alındığını kaydeden Soylu, bu ölçeğe göre İngiltere, Fransa, Japonya gibi ülkeler 1,8-2 bandında yer alırken Türkiye‘nin 2019 verilerine göre 3,6 bandında bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de 2016-2019 Ağustos ayları arasında öldürülen kadın sayısının bin 167 olduğunu açıklayan Bakan Soylu, "Bu bin 167 kadından sadece 76'sı haklarında bir koruma kararı verilmiş kadınlardır. Toplam içindeki oranı yüzde 6,5. Buradaki faillerin yüzde 86’sının daha önceden sabıkası söz konusu değildir. Faillerin yüzde 63,5'i eş veya partner, yüzde 32’si ise akrabadır" dedi.

"Kades ile 8 bin kadın kurtarıldı"

Bakan Soylu, Emine Bulut cinayetinin ardından daha etkin önlemler alınması arayışı içine girdiklerinin altını çizerek, elektronik kelepçenin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. Kadına Destek Uygulaması'na (KADES) değinen Soylu, akıllı telefona indirilen bu uygulama ile merkeze alarm düştüğünü ve alarmın geldiği yere ekip sevk edildiğini vurguladı. Uygulamayı indiren kişi sayısının yaklaşık 350 bin olduğunu açıklayan Soylu, "Gelen ihbar sayısı ise 16 bin 51. Gelen ihbarlarda gerçeklik oranı yaklaşık yüzde 50. Bu oran da bizim açımızdan fevkalade önemli bir oran. Uygulamanın başladığı 24 Mart 2018'den itibaren tehlike anındaki 8 bin kadın, polisin müdahalesiyle kurtarılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Eğitim yükseldikçe cinayet oranı azalıyor"

Bakan Soylu, kadın cinayetlerinin en çok işlendiği mekanın yüzde 72,8 ile kadının evi olduğuna işaret ederek, "Şu anda faili meçhul bir kadın cinayeti söz konusu değildir. Suçluların yüzde 82,4'ü yakalanmış, yüzde 16,2'si ise olayı müteakip intihar etmiştir. Cinayeti işleyenlerin yüzde 69'u ilk ve ortaokul mezunu, yüzde 18,9'u lise ve dengi okuldan mezun, yüzde 5,5'inin ise üniversite mezunu olduğu yapılan çalışma sonucu ortaya çıkmıştır. Eğitim durumu yükseldikçe kadın cinayetine karışma oranı azalmaktadır" şeklinde konuştu.

"Her türlü düzenlemeyi destekleyeceğiz"

Toplantıya katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, kadın haklarının genişletilmesi için her tür yasal düzenlemeyi destekleyecekleri taahhüdünde bulunarak "Şu an 59 adli görüşme odasını, bu yılın sonuna kadar 2 ile daha kurarak faaliyete geçireceğiz. İki yılda yaklaşık bu odalarda 11 bin ifade alınmıştır, sanık ile mağdur yüz yüze getirilmemiştir" diye konuştu.
Bakan Gül, mahkemelerin kadına yönelik şiddet vakalarına yönelik koruyucu ve önleyici tedbir kararları aldığını aktararak 2019'da mahkemelerin 174 bin 958 kişi hakkında, 509 bin 172 farklı tedbire hükmettiğini belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Bakanlık olarak 100 bini aşkın kadına şiddet davasına müdahil olduklarını kaydetti.

DHA/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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