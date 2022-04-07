BND Rus askerlerinin konuşmalarını ele geçirdi

Alman dış istihbarat teşkilatı BND'nin, Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan katliamla ilgili olarak Rus askerlerinin telsiz konuşmalarına ulaştığı bildirildi. Alman haber portalı Spiegel'in haberine göre söz konusu kayıtlarda Buça'da sivillere yönelik cinayetler askerler arasında konu ediliyor. Ayrıca bu konuşmaların medyada yayınlanan fotoğraflarla da uyuştuğu belirtiliyor. Habere göre BND, ele geçirdiği verileri Federal Meclis'in ilgili birimlerine Perşembe günü sundu.

Haberde, katliamın istisnai olaylar ya da emir komuta zincirine aldırmayan Rus askerlerinin münferit cinayetleri olmadığının BND'nin elindeki kayıtlarla kanıtlandığı ifade ediliyor. Ayrıca sivillerin katledilmesinin Rus ordusunun olağan tutumu ve hatta stratejisinin bir parçası olabileceğinin eldeki malzeme ile ortaya konduğu belirtiliyor. Haberde, Rus ordusunun bu tutumu ile sivil halkta korku ve dehşet yaratmak ve böylece Ukraynalıların direncini kırmak istediği öne sürülüyor.

Rusya'nın tezi çürütülüyor mu?

Başkent Kiev'in kuzeybatısında yer alan Buça kentinde, geçen hafta sonu Rus askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından bir toplu mezar ile sokaklarda çok sayıda ceset bulunmuştu. Moskova, işlenen bu savaş suçunda sorumluluğun Rus ordusuna ait olduğuna dair görüşlere sert bir dille karşı çıkarak, kanıt olarak ortaya konan fotoğraf ve video gibi görsel malzemenin düzmece olduğunu iddia ediyor. Spiegel'in haberinde, BND'nin dinleme faaliyeti ile elde ettiği telsiz konuşmalarının, Rusya'nın bu tezini çürütebileceği belirtiliyor.

BND'nin ele geçirdiği telsiz konuşmalarının birinde askerlerden birinin diğerine, bisikleti ile giden birini nasıl vurduğunu anlattığı aktarılıyor. Buça'da çekilen fotoğraflarda bir bisikletin yanındaki ceset görüntüsü tüm dünyada dikkatleri çekmişti. Bir diğer telsiz konuşmasında ise, bir kişinin düşman askerlerinin önce sorgulanacağını ardından da vurulacağını belirttiği bildiriliyor.

Buça'da şu ana dek, Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen 330 kişi defnedildi Fotoğraf: Rodrigo Abd/AP/dpa/picture alliance

Af Örgütü'nün kanıtları

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) de, Rus ordusunun Kiev çevresinde işlediği savaş suçlarına dair çok sayıda delil topladığını duyurdu. Örgütün Avrupa ve Orta Asya Uzmanı Janine Uhlmannsiek, "Görünen o ki, Buça'dan gelen şok edici fotoğraflar acımasızlık ve vahşilikten oluşan buz dağının sadece görünen kısmı" ifadesini kullandı.

Uhlmannsiek, Rus ordusunun sokaklarda ve evlerinde silahsız insanlara karşı cinayetlerinin birçok kez yaşandığını ve en az bir olayda, kocası öldürülen bir kadının defalarca tecavüze uğradığını dile getirerek, bu cinayetlerden bazılarının yargısız infazlar olduğunu vurguladı.

"Tüm kanıtlar karşımızda savaş suçları işlendiğini ortaya koyuyor" diyen Janine Uhlmannsiek, uluslararası toplumun, işlenen bu suçların sorumlularından hesap sorulması adına elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini ifade etti.

Örgütün konuyla ilgili olarak yayınladığı basın bülteninde Rus askerlerinin işlediği öne sürülen savaş suçlarına dair çok sayıda görgü tanığının ve mağdurların ifadeleri yer alıyor.

AFP,KNA,DW / ET,BK