 Britanya ekonomisinde son 300 yılın en büyük daralması | EKONOMİ | DW | 12.02.2021

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EKONOMİ

Britanya ekonomisinde son 300 yılın en büyük daralması

Britanya ekonomisi, Büyük Don'un yaşandığı 1709 yılından bu yana en büyük daralmayı kaydetti. 2020'de GSYİH'da yüzde 9,9'luk düşüş gerçekleşti.

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Britanya ekonomisi, koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen kapanma önlemlerinin etkisiyle son 300 yılın en büyük daralmasını yaşadı.

Ulusal İstatistik Ofisi, ülke ekonomisinde geçen yıl 2019'a göre yüzde 9,9'luk daralma kaydedildiğini bildirdi. Böylece Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'daki (GSYİH) düşüş, tüm dünyayı sarsan 2009 yılındaki küresel mali krizdeki oranın iki katını aşmış oldu. Britanya ekonomisinde, olağanüstü soğukların Avrupa'da hayatı felç ettiği 1709 yılındaki Büyük Don'dan sonraki en büyük daralma kaydedildi.

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İngiltere’de koronavirüsün iki farklı yeni mutasyonu bulundu. Bilim insanları mutasyonu, "endişe verici" olarak olarak nitelendirdi.

Almanya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı yeni bir zirveye ulaştı. İngiltere de alarm veriyor. Özellikle başkent Londra'da mutasyona uğramış olan virüsün kontrolden çıktığı açıklandı.

İngiltere'de aşılamadan sorumlu bakan Nadhim Zahawi, Şubat ortasına kadar yaklaşık 15 milyon kişinin aşılanmasının planlandığını açıkladı. Ülkede günde 200 bin kişiye koronavirüs aşısı yapılıyor.

Mutasyona uğramış koronavirüsün ilk ortaya çıktığı ülke olan İngiltere'de korona önlemleri daha da sertleştirildi. En yüksek alarm düzeyine geçilen İngiltere'de gece yarısından itibaren tüm ülke kapanacak.

Avrupa’da koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere’de aşı kampanyası hızlı bir biçimde devam ediyor. Bu kapsamda BioNTech aşısından sonra AstraZeneca aşısı da kullanılmaya başlandı.

Yeni yılla birlikte AB iç pazarı ile gümrük birliğinden de ayrılarak Brexit sürecini tamamlayan İngiltere için yeni bir dönem başlıyor. Londra ile Madrid arasında yürütülen Cebelitarık görüşmeleri de olumlu sonuçlandı.

Daralma, Britanya ekonomisinin yüzde 80'ini oluşturan hizmet sektöründe yüzde 8,9, üretimde yüzde 8,6 ve inşaat sektöründe yüzde 12,5 oranında gerçekleşti.

Ekonomideki toparlanma umutları, 2020'nin dördüncü çeyreğinde gelen üçüncü kapanma nedeniyle sekteye uğramış, ülkede restoranlar, okullar ve yaşamsal önem taşımayan tüm dükkanlar Aralık ayı ortasında kapatılmıştı. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'de de sıkı kısıtlamalar halen yürürlükte.

Yeni önlemler 3 Mart'ta açıklanacak

Maliye Bakanı Rishi Sunak, "Bugünkü veriler, ekonominin dünya çapında hissedilen pandemi sonucu ciddi bir şok yaşadığını gösteriyor" dedi. Sunak, ekonomide iyileşme  yönünde bazı olumlu işaretlere rağmen mevcut kapanmanın pek çok insan ve iş yeri üzerinde büyük etkisinin bulunduğunu bildiklerini söyledi.

Maliye Bakanı, istihdamı güvenceye almak ve ekonomiye ivme kazandırmak üzere yeni önlemleri 3 Mart'ta Avam Kamarası'nda yapacağı yıllık bütçe sunumu sırasında açıklayacağını kaydetti.

Muhalefetteki İşçi Partisinin ekonomi politikaları sözcüsü Anneliese Dodds, "Bu rakamlar Britanya'nın sadece Avrupa'daki en kötü ölüm oranlarına değil, aynı zamanda büyük ekonomiler arasındaki en büyük krize sahip olduğunu gösteriyor" dedi. İş dünyasının daha fazla bekleyemeyeceği uyarısı yapan Dodds, hükümeti bir an önce ekonomiyi önümüzdeki aylar için güvenceye alacak bir plan sunmaya çağırdı.

Covid-19 pandemisi Britanya'yı, diğer sanayi ülkelerinden daha fazla etkiledi. Fransa'da GSYİH'da yüzde 8,3'lük düşüş yaşanırken bu oran Almanya'da yüzde 5 ve ABD'de yüzde 3,5 olarak kaydedildi.

AP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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