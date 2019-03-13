Britanya AB'den anlaşmasız ayrılığı reddetti

Britanya parlamentosu, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız bir şekilde ayrılma seçeneğini reddetti. Avam Kamarası'nda Çarşamba akşamı, bir grup milletvekili tarafından verilen "anlaşmasız ayrılık seçeneğini her koşulda devre dışı bırakan" önerge oylandı. Önerge küçük bir farkla, 308'e karşı 312 evet oyuyla kabul edildi.

Milletvekilleri ardından anlaşma olmadan AB'den ayrılmama yönündeki hükümetin önergesini oyladı. Önerge 278'e karşı 321 oyla kabul edildi. Başbakan Theresa May'in desteklediği önerge 29 Mart'ta anlaşma olmadan ayrılmayı reddederken, anlaşmasız ayrılığın İngiliz ve AB hukukuna göre varsayılan bir seçenek olduğunu vurguluyor.

Britanya parlamentosunun kararının ardından açıklama yapan Avrupa Komisyonu, İngiliz milletvekillerini anlaşmasız ayrılığı reddetmenin yeterli olmadığı, bir ayrılık anlaşması kabul etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

Hükümetin AB yönetimiyle yaptığı ve ayrılığın koşullarını belirleyen Brexit anlaşmasının Salı günü parlamento tarafından ikinci kez reddedilmesinin ardından, şimdi Birleşik Krallık'ın önünde ayrılık sürecinin ertelenmesi kaldı. Parlamento Perşembe günü de bu seçeneği oylayacak. Parlamentodaki oylamaların ardından konuşan Başbakan May, Birleşik Krallık'ın uzun bir Brexit ertelemesiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Başbakan Theresa May hükümetinin, normal koşullarda 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken ayrılığın en geç haziran sonuna kadar ertelenmesi yönünde bir önerge vermesi bekleniyor. Erteleme 23 Mayıs tarihini aşarsa Birleşik Krallık'ın o tarihte yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılması gerekecek.

AB onayı olmadan erteleme mümkün değil

Parlamentonun alacağı herhangi bir erteleme kararının AB'ye üye 27 ülke tarafından da onaylanması gerekiyor. Bu onay sürecinde Birleşik Krallık'tan istenebilecek olası tavizler hükümeti endişelendiriyor.

Salı günkü oylamada İngiliz milletvekilleri, Brexit anlaşmasını 242'ye karşı 391 oyla ikinci kez reddetmişti. AB yönetimi, Brexit anlaşmasının bu kez de reddedilmesi halinde yeni müzakere olmayacağını ilan etmişti. Britanya hükümetinin ise "tedbir maddesi" nedeniyle parlamento tarafından kabul edilmeyen anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi için çaba göstereceği tahmin ediliyor.

İngiliz basınına göre, Birleşik Krallık'ın AB'yi ikna etmek adına yeni bir Brexit referandumu kararı alabileceği iddia ediliyor.

Anlaşmasız ayrılık ülkeyi ciddi bir ekonomik belirsizliğe sokabileceği gerekçesiyle büyük endişe yaratıyordu. Anlaşmasız ayrılık başta et ve süt olmak üzere AB ülkelerinden gelen bir çok ürüne gümrük vergisi konması anlamına geliyordu.

AB ile 600 milyar sterlini bulan dış ticareti olan İngiltere, başta ilaç ve gıda olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin önemli bir kısmını Birlik ülkelerinden ithal ediyor. Ekonomistlere göre anlaşmasız ayrılık Britanya ekonomisini yüzde 10'a kadar küçültme tehlikesi taşıyordu.

rtr,dpa/GY,EC

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