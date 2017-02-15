Brezilya'dan Rusya'nın Sputnik V aşısına ret

Brezilya’nın Ulusal Sağlık Düzenleme Kurumu Anvisa, Rus üretimi koronavirüs aşısı Sputnik V’in ithalatını, güvenlik ve etkililiğe ilişkin verilerin eksik olması gerekçesiyle reddetti.

Anvisa Başkanı Antonio Barra Torres, yaptığı açıklamada, "Milyonlarca Brezilyalının kalite, güvenlik ve etkililik açısından olması gereken biçimde teste tabi tutulmamış ürünlere maruz kalmasına müsamaha göstermeyeceğiz" diye konuştu.

Brezilya koronavirüsten en fazla etkilenen ülkeler arasında

Brezilya, koronavirüs pandemisinden en ciddi biçimde etkilenen ülkelerin başında geliyor. Resmi verilere göre, ülkede şu ana kadar 390 bini aşkın vaka kayıt altına alınmış durumda. Ülke aynı zamanda koronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıplarının en fazla olduğu ikinci ülke. İlk sırada ABD bulunuyor.

DSÖ: Hâlâ üzerinde çalışıyoruz

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kurum içerisinde Sputnik V aşısıyla ilgili tartışmaların hâlâ sürdüğünü ve aşıya acil kullanım onayı verilmesi için aşının klinik verilerinin değerlendirileceği tarihin henüz belirsiz olduğunu açıkladı.

Salı günü açıklamalarda bulunan DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, "Sputnik konusunda hâlâ bekliyoruz, hâlâ gelgitli aşamadayız" diye konuştu.

Brezilya'nın farklı eyaletleri daha önce Rus yapımı aşıdan toplamda 30 milyonu aşkın doz sipariş etmişti.

Almanya'da ise gözler Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) aşı ile ilgili alacağı karara çevrildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Sputnik V aşısından satın almayı düşündüğünü ancak nihai kararın Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) aşının AB'de kullanımına onay verip vermemesine bağlı olduğunu söyledi.

Merkel, "Şu ana dek sunulan veriler onay çıkması için yeterli değil. Bu onay çok yakında çıktığı takdirde, elbette Sputnik dozlarını satın almak mantıklı olacak. Eğer bu birkaç ay içerisinde gerçekleşirse, halihazırda yeterince aşımız olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de üretilecek

Pazartesi günü Sputnik V aşısının Türkiye’deki tesislerde üretilmesi için anlaşma sağlanmıştı. Viscoran'ın Türkiye'deki ilgili kurumlardan aşı iznini alır almaz Rusya'dan Sputnik V'in tedarikine hemen başlayabileceği belirtilmişti. Sputnik V'in toplamda 3 milyardan fazla nüfusa sahip 61 ülkede tescil edildiği belirtiliyor.

AFP/BÜ,HT

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