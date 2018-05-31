Brezilya'da 123 yıllık davada karar çıktı

Brezilya Yüksek Mahkemesi bir zamanlar imparatorluk hanedanının kullandığı Rio de Janeiro'daki sarayla ilgili 123 yıllık anlaşmazlığa son noktayı koydu. Böylece ülke tarihinin en uzun davası sona ermiş oldu.

Yüksek Mahkeme kararına göre 1889 yılında cumhuriyetin ilan edilmesiyle imparatorluk dönemi kapandığından imparatorluk hanedanından gelenler saray üzerinde hak iddia edemeyecekler. "Palacio Guanabara" adlı bina halen Rio de Janeiro valiliği olarak kullanılıyor.

1864 yılında Brezilya Kongresi son derece değerli olan muhteşem binayı geniş bir alana yayılan bahçesiyle birlikte satın alarak Prenses İzabel ve eşine hediye etmişti. Cumhuriyet ilan edilince aile sarayı boşaltmak zorunda kalmıştı. 1891 yılında alınan bir kararla hanedanın varlığı devlete devredilmişti.

Son çare Anayasa Mahkemesi

Aradan dört yıl geçtikten sonra imparatorun ailesi tazminat davası açmış ancak hanedan 1955 yılında yeniden mahkemeye başvurana kadar dava askıda kalmıştı. Davalar birleştirilip 1995 yılında sarayın devlete ait olduğuna dair verilen karara 2008 yılında yapılan itiraz sonunda ret edilmiş oldu.

20 milyon euro değer biçilen sarayla ilgili dava dosyası bin sayfaya kadar kabarmıştı. Sarayın iade edilmesinden vazgeçen davacı taraf, karşılığında maddi tazminat ödenmesini talep ediyor.

Dava henüz tam olarak kapanmış sayılmıyor. Hayal kırıklığına uğrayan varislerin Brezilya'nın en yüksek yargı mercii olan Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakları bulunuyor. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin işi başından aşkın olduğundan en yüksek yargı oranında açılan davaların çoğu zaman aşımına uğrayarak düşüyor. 2016 yılında Anayasa Mahkemesi'nde zaman aşımı nedeniyle dosyası iptal edilen davaların oranı yüzde 20'yi buldu.

DW, kna/AG, HT

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