 Brezilya Kudüs′te ticari temsilcilik açtı | DÜNYA | DW | 16.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Brezilya Kudüs'te ticari temsilcilik açtı

Kudüs’te ticari temsilcilik açan Brezilya, büyükelçiliğini de bu kente taşımaya hazırlanıyor. Netanyahu, Brezilya Büyükelçiliği'nin 2020’de Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağını duyurdu.

Israel Brasilien eröffnet Handelsvertretung in Jerusalem | Benjamin Netanjahu und Eduardo Bolsonaro (Getty Images/AFP/G. Cohen-Magen)

Benyamin Netanyahu, eşi Sara Netanyahu ve Eduardo Bolsonaro

Önerdiğimiz linkler

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkesinde yarın yapılacak genel seçimleri kazanması halinde El Halil'in bir kısmı ve bu bölgedeki Kiryat Arba Yahudi yerleşimlerinin ilhak edileceğini söyledi. (16.09.2019)

İslam ülkeleri, İsrail büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyan ABD ve Guatemala'yı kınadı. Mekke'deki zirvede büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınması "Yasadışı ve sorumsuz" olarak tanımlandı. (01.06.2019)

ABD Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının ardından Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren Başkonsolosluğu'nu büyükelçilikle birleştirme kararı aldı. (04.03.2019)

ABD'nin Tel Aviv'deki İsrail elçiliğini Kudüs'e taşıma kararının ardından aynı şekilde büyükelçiliğini bu kente alacağını açıklayan Brezilya, taşınmayla ilgili ilk adımını Kudüs'te bir ticari temsilcilik açarak atmış oldu.

Pazar günkü açılışa katılan Brezilya'nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo  Bolsonaro, ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını savundu. Oğul Bolsonaro, attıkları adımın Brezilya'nın büyükelçiliği taşıma yönündeki kararlılığının göstergesi olduğunu söyledi. Başbakan Benyamin Netanyahu'nun da hazır bulunduğu törende parlamento üyesi Bolsonaro, Brezilya'nın bu şekilde "Latin Amerika'nın geri kalan kısmı için örnek oluşturmayı" amaçladığını söyledi.

Bolsonaro elçilik binasının taşınmasıyla ilgili tarih vermezken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Brezilya Devlet Başkanı'ndan büyükelçilik binasının gelecek yıl taşınacağı güvencesini aldığını söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Ocak ayında ülkesinin İsrail'e desteğini dile getirmiş ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izinden giderek büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını söylemişti. ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.

Kudüs'ü hem İsrailliler hem de Filistinliler başkentleri olarak tanıyor. Kentin tartışmalı statüsünden ötürü onlarca yıldır mevcut olan diplomatik uzlaşı kapsamında ülkeler büyükelçiliklerini Kudüs'e açmıyordu. Trump'ın açtığı yoldan şu ana kadar Guatemala da giderken, Macaristan da Kudüs'te bir ticari temsilcilik açmıştı.

Bolsonaro daha önce taşınma sinyali vermiş ancak üst düzey siyasi yetkililer sözkonusu kararın ülkenin Arap ülkeleriyle ticari ilişkilerine zarar verebileceğinden ötürü geri adım atmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

BÜ,TY

 

Benzer içerik

Israel | Benjamin Netanjahu

Netanyahu: Bu bir darbe girişimi 22.11.2019

Rüşvet ve yolsuzluktan hakkında dava açılacak olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu "Bu, bir darbe girişimidir" dedi.

Symbolbild Gewalt gegen Frauen

KStA: "Kadına karşı şiddetle mücadeleye erkeklerin de katılması gerekiyor" 25.11.2019

Kadına karşı şiddetle mücadele, Netanyahu hakkında dava açılması kararı sonrasında İsrail’deki siyasi durum ve İran’daki protestolar Alman basınındaki yorumlarda dikkat çeken konular arasında bulunuyor.

Israel | Benjamin Netanjahu

Netanyahu yolsuzluk ve rüşvetten yargılanacak 21.11.2019

İsrail Başbakanı Netahyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma suçlamalarıyla dava açılacak. Netanyahu ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Mesut Özil Arsenal forması giyiyor

Çin devlet televizyonundan Özil tepkisi

Çin devlet televizyonu Mesut Özil'in Uygurlarla ilgili mesajı nedeniyle dün oynanan Arsenal-Manchester City maçını yayınlamadı.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  