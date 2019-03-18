 Brexit′i ertelemek için May′den Tusk′a mektup | AVRUPA | DW | 19.03.2019

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AVRUPA

Brexit'i ertelemek için May'den Tusk'a mektup

Brüksel ile varılan Brexit anlaşmasına mecliste destek alamayan İngiltere Başbakanı May, AB'den ek süre istemeye hazırlanıyor. May'in Tusk'a mektup göndereceği açıklandı.

Belgien ASEM Treffen in Brüssel Tusk und May (Reuters/Y. Herman)

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini (Brexit) uzatma talebiyle AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup yazacağı açıklandı.

May'in sözcüsü, mektubun İngiltere Başbakanı'nın Brüksel'de AB liderleri ile yapacağı görüşme öncesi Tusk'a gönderileceğini söyledi. Mektubun içeriğine dair ayrıntılı bilgi verilmedi. Ancak, İngiliz basınında yer alan iddialarda May'in 12 aylık bir erteleme talep edebileceğine yer veriliyor.

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İngiltere‘de Başbakan May'in AB ile yaptığı Brexit anlaşmasının parlamentoda ikinci kez reddedilmesinin ardından bugün yeni bir oylama yapılacak. Vekiller bu defa AB'den ayrılığın anlaşmasız olup olmayacağını oylayacak. (13.03.2019)

Avam Kamarası Başkanı Bercow'un Brexit anlaşmasını üçüncü kez oylatamayacağını açıklamasının ardından Brexit kaosu büyüyor. AB üyesi 27 ülkenin Brexit'ten sorumlu bakanları Brüksel'de bir araya gelerek durumu görüşecek. (19.03.2019)

Birleşik Krallık'ta Brexit anlaşmasını bir kez daha onaya sunma planına Avam Kamarası'nın Başkanı karşı çıktı. Anlaşma iki kez reddedilmişti. (18.03.2019)

İngiltere Başbakanı May, Avrupalı liderlerle yapacağı görüşme öncesinde Brexit anlaşmasına onay almak için uzlaşma arayışı içerisindeydi. Ancak, iki kez mecliste reddedilen anlaşmanın üçüncü kez oylanmasına Avam Kamarası Başkanı  John Bercow engel oldu. Bercow, kararına anlaşmanın içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamasını gerekçe gösterdi.

Normal koşullarda Birleşik Krallık'ın AB'den 29 Mart'ta resmen ayrılması öngörülüyordu. Ancak May'in Brexit anlaşmasına meclisten onay gelmemesi sürecin tıkanmasına neden oldu. Brüksel ile anlaşma olmadan Birlik'ten ayrılmanın kıta Avrupası ile ticarette ciddi aksamalara neden olmasından endişe ediliyor. Bu nedenle May hükümeti son çare olarak süreci ertelemek için Brüksel'in desteğini almak istiyor.

Avrupa ertelemeye nasıl bakıyor?

Avrupa Birliği'nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, görüşmeleri uzatmanın Birlik'te kalacak olan 27 ülkeye siyasi ve ekonomik bedeli olacağına dikkat çekti. "Uzun bir uzatma süreci yeni unsur ya da siyasi sürece bağlanmalı" diyen Barnier, May'e meclis desteğini alma çağrısı yaptı. Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Barnier, Brexit'in ertelenmesinin otomatik olarak kabul edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Barnier, "Anlaşmasız çıkışın gerçekleştiği bir senaryoya yönelik hazırlıklarını herkes tamamlamalı" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşik Krallık'ın 29 Mart'ta düzenli bir çıkış gerçekleştirilebilmesi için son ana kadar mücadele edeceğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise sürecin uzatılmasının "kesin ve otomatik” olmadığını belirtti.

Anlaşmazlığın nedeni ne?

May'in Brexit'ten çıkış için AB ile vardığı anlaşma iki kez milletvekilleri tarafından reddedildi. Anlaşmaya karşı olanların eleştirdiği konuların başında Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda arasına fiziki bir sınır getirilmeyeceği konusunda anlaşmada yer alan bir tedbir maddesi yatıyor.

Söz konusu madde, Birleşik Krallık'ın AB ile kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da bir dizi AB kuralına tabi olmasını öngörüyor. Brexit yanlıları tedbir maddesinin ülkeyi ucu açık olarak AB düzenlemelerine bağlı kalmaya mahkum edebileceği endişesini taşıyor. Karşı olanlar ise Kuzey İrlanda ile merkezi yönetim arasındaki bağı zayıflatacağına dikkat çekiyor.

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