 Brexit: May′in partisi Brüksel′in önerisini kabul etmedi | AVRUPA | DW | 09.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Brexit: May'in partisi Brüksel'in önerisini kabul etmedi

May’in partisi, AB Başmüzakerecisi Barnier’in İngiltere’nin Gümrük Birliği’nden tek taraflı olarak çıkabileceği, ancak Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında fiziki sınır bulunmaması yönündeki önerisini reddetti.

Großbritannien Grimsby - Theresa May hält Rede beim Orsted East Coast Hub (picture-alliance/empics/C. Furlong)

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinin teknik ayrıntılarını içeren Brexit anlaşmasının parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nda oylanmasına birkaç gün kala, Londra ve Brüksel arasındaki görüş ayrılıkları sürüyor.

Başbakan Theresa May’in partisinden yapılan açıklamada, Brexit sorununa çözüm için AB’nin sunduğu önerinin kabul edilemeyeceği belirtildi. Muhafazakâr Parti Genel Sekreteri Brandon Lewis, AB’nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier’in önerisinin kabul edilemeyeceğini açıkladı. Lewis, BBC Radyosu’na yaptığı açıklamada, “Birleşik Krallık’ın bütünlüğünü tehlikeye sokacak hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini” belirtti.

Başmüzakereci Barnier, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, Brexit sonrasında İngiltere’ye Gümrük Birliği’nden tek taraflı olarak çıkma hakkı verilebileceğini söylemişti. Barnier, ancak İngiltere’nin bir parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda arasında fiziki sınır uygulanmaması gerektiğini vurgulamıştı.

Muhafazakar Parti'nin Avam Kamarası Grup Başkanı Andrea Leadsom da, Barnier’in önerisini reddederek, Brüksel’in sunduğu bu öneri karşısında hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Leadsom, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Hâlâ bir umut var ama AB’den duyduklarımızla derin bir hayal kırıklığına uğradım” diye konuştu. Leadsom, eğer AB İngiltere’yi anlaşma olmadan çıkmaya zorlarsa, İrlanda’da sınır olmamasına dair garanti vermenin zorlaşacağını da sözlerine ekledi.

Antonio Tajani, Präsident des Europäischen Parlaments (Reuters/F. Lenoir)

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani

Tajani: Brexit tarihi birkaç hafta ertelenebilir

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, İngiltere’nin AB'den ayrılması için verilen tarihin sadece birkaç hafta ertelenebileceğini söyledi. Tajani, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Brexit tarihinin yeni seçilen Avrupa Parlamentosu’nun ilk oturumunu yapacağı Temmuz başına kadar, “en fazla birkaç hafta ertelenebileceğini” belirtti. Tajani, “Ancak bu durumda İngiltere’nin bu süreyi erken seçim veya yeni bir referandum için kullanmak istedikleri gibi bir neden bildirilmesi” gerektiğinin de altını çizdi.

“Büyük bir hata olacak, herhangi bir anlaşma ile düzenlenmemiş, kaotik bir Brexit’in engellenmesinin” çok önemli olduğunu vurgulayan Avrupa Parlamentosu Başkanı, aksi halde yaşanacakların hem İngiliz ekonomisi hem de AB açısından büyük bir “felaket” olacağını söyledi. Tajani, Brexit çıkış anlaşmasında değişiklik yapılması talebini ise reddetti.

Oylama Salı günü

Başbakan May’in AB ile yaptığı Brexit anlaşması, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’nda Ocak ayında yapılan oylamada reddedilmişti. May’in anlaşmayı Salı günü yine oylamaya sunması planlanıyor. Eğer Salı günü anlaşma yine reddedilirse, İngiltere’nin anlaşma olmadan AB’den çıkması oylamaya sunulacak. Eğer bu da reddedilirse, Londra’nın AB’ye Brexit tarihinin ertelemesi talebinde bulunması bekleniyor. İngiltere’nin 29 Mart’ta AB’den çıkması öngörülüyordu.

AFP,rtr/JD,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Großbritannien London Theresa May im Unterhaus

May: Brexit ertelenebilir 26.02.2019

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, parlamentonun mevcut Brexit anlaşmasını onaylamaması durumunda anlaşma olmadan AB'den ayrılma adımının ancak milletvekillerinin açık onayı ile gerçekleşebileceğini açıkladı.

Großbritannien London - Parlamentssitzung: Theresa May

İngiltere'nin tercihi anlaşmasız ya da ertelemeli Brexit olacak 28.02.2019

Britanya Başbakanı May AB'den ayrılış tarihinin ertelenmesinin önünü açtı. Brexit'in üç ay ertelenip ertelenmeyeceği en geç 14 Mart'ta belli olacak.

Britische Premierministerin Theresa May

May’in Brexit’i erteleyebileceği iddia ediliyor 26.02.2019

İngiltere Başbakanı May’in Brexit anlaşmasının onaylanmaması halinde AB’den çıkış tarihini erteleyebileceği öne sürüldü. Muhalefetteki İşçi Partisi ise Brexit konusunda ikinci bir referandum talebine desteğini açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Yahudi müzesi saldırısıyla ilgili davada ilk karar çıktı

Belçika'da mahkeme, 2014‘te Brüksel'deki Yahudi müzesinde dört kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili davanın Fransız sanığı Mehdi Nemmouche'yi suçlu buldu. Nemmouche'nin alacağı ceza ise henüz açıklanmadı.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  