 Brexit müzakereleri devam edecek | AVRUPA | DW | 13.12.2020

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AVRUPA

Brexit müzakereleri devam edecek

İngiltere ile AB arasındaki geçiş döneminin sona ermesinin ardından yürürlüğe girmesi beklenen ticaret anlaşması konusunda anlaşma sağlanamadı. Ancak taraflar müzakerelerin süreceğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, yeni ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerin sürdürülmesi yönünde mutabakata vardığı bildirildi.

İngiltere'nin AB'den ayrılması ile başlayan geçiş süreci 31 Aralık'ta sona eriyor. AB ile İngiltere'nin bu tarihe kadar taraflar arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen yeni bir anlaşma için müzakerelerin kesilmesi veya uzlaşma sağlanması konusunda karar vermesi bekleniyordu. İki tarafın da tercihini müzakerelerin sürdürülmesinden yana yaptığı belirtildi.

Telefon görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, neredeyse bir yıl süren müzakereler ve sürekli ötelenen tarihlere karşın bir anlaşma sağlanması için, son bir kez daha çaba göstermenin her iki tarafın da sorumluluğu olduğu bildirildi. Taraflar arasındaki müzakereler özellikle adil rekabet koşulları ve Avrupalı balıkçıların Birleşik Krallık sularında avlanması konularında anlaşma sağlanamamasından ötürü tıkanma noktasına gelmişti.

İngiltere resmi olarak 2020 başında AB'den ayrıldı, ancak 31 Aralık'a kadar devam edecek olan geçiş süreci kapsamında taraflar arasındaki ticari kuralların geçmişte olduğu şekilde devam etmesi kararlaştırıldı. Bu tarihe kadar yeni bir ticaret üzerinde anlaşma sağlanamaması durumunda gümrük ve ticaret engellerinin devreye girmesi bekleniyor.

Reuters,dpa / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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