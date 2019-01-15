 Brexit krizinde May′e parlamentodan güvenoyu çıktı | AVRUPA | DW | 16.01.2019

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AVRUPA

Brexit krizinde May'e parlamentodan güvenoyu çıktı

Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci krize dönüşen İngiltere'de Başbakan Theresa May liderliğindeki hükümet, parlamentodan güvenoyu aldı. May tüm parti liderleriyle bir araya gelerek Brexit için uzlaşı arayacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May

İngiltere Başbakanı Theresa May

Avrupa Birliği liderleriyle yaptığı Brexit anlaşması Salı günü İngiliz parlamentosundaki oylamada reddedilen İngiltere Başbakanı Theresa May, bu kez milletvekillerinden beklediği desteği almayı başardı. Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasına ilişkin şartların belirlendiği anlaşmanın reddinden bir gün sonra parlamentonda yapılan güven oylamasında sonuç, May liderliğindeki hükümetin lehinde çıktı.

İngiliz parlamenterlerden 325'i hükümete destek verirken, 306 vekil aleyhte oy kullandı.

İngiltere Başbakanı May'in 18 ay süren müzakereler sonucunda AB liderleriyle geçen Kasım'da imzaladığı tarihi anlaşma, parlamentoda Salı akşamı 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti. Bu sonucun ardından ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'in girişimiyle hükümet hakkında güven oylamasına gidilmesine karar verilmişti.

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Erken seçim ihtimali rafa kalktı

İngiltere Başbakanı'nın AB ile imzaladığı anlaşmaya, muhalefetin yanı sıra May liderliğindeki Muhafazakâr Parti'den birçok milletvekili ve azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlandalı Demokratik Birlik Partisi (DUP) de karşı çıkıyordu.

Ancak 317 sandalyeli Muhafazakâr Parti ve 10 milletvekili bulunan DUP'un, Salı günkü oylamanın aksine bugün çok büyük oranda hükümet lehinde oy verdiği tahmin ediliyor. Vekillerin bu tutumunda, İşçi Partisi'ni iktidara taşıyabilecek olası bir seçim yolunu açma endişesinin etkili olduğu düşünülüyor.

Hükümetin güvenoyu alamaması durumunda, AB'den 29 Mart'ta resmen ayrılacak olan Birleşik Krallık'ta önümüzdeki haftalarda erken seçim düzenlenmesi gerekecekti.

Parti liderleriyle görüşecek

Milletvekillerinin verdiği destekten dolayı duyduğu memnuniyeti açıklayan May, parlamentonun tamamının desteğini alabilmek için gerekli çözümlerin ne olduğunu bulmaları gerektiğini ve bu nedenle oylama öncesi söz verdiği gibi tüm partilerin liderleriyle bir araya geleceğini söyledi.

Parti liderleriyle Çarşamba gününden itibaren görüşmeye başlayacağını ifade eden May, 2016 yılında halkın verdiği kararı uygulama sözünü yineledi. Birleşik Krallık, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52'lik sonuçla AB'den ayrılma kararı almıştı.

May'in parti liderleriyle yapacağı görüşmelerin ardından Pazartesi günü parlamentoya yeni bir Brexit planı sunması bekleniyor. May'in uzlaşı sağlayamaması hâlinde, Birleşik Krallık 29 Mart'ta hiçbir anlaşma olmadan AB'den ayrılma ve ekonomistlere göre bu nedenle kendini büyük bir kaosun içinde bulma riskiyle karşı karşıya.

DW,rtr,AP/CÖ,DÇÜ
© Deutsche Welle Türkçe

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