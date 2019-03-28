 Brexit iptali için dilekçeye 6 milyon imza | AVRUPA | DW | 31.03.2019

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AVRUPA

Brexit iptali için dilekçeye 6 milyon imza

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci olan Brexit'in iptali için internet üzerinden başlatılan kampanyaya katılım 6 milyon imzaya ulaştı. Parlamento Pazartesi günü bir kez daha Brexit'i tartışacak.

UK, London: Protest Brexit (Reuters/D. Martinez)

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini sonlandırma süreci olarak bilinen Brexit'e karşı başlatılan imza kampanyasına katılım rekor sayıya ulaştı.

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Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması için hazırlanan Brexit anlaşması parlamentoda üçüncü kez reddedildi. Başbakan May zamanın daraldığını söylerken, muhalefetten süreci durdurma ve erken seçim çağrıları yapıldı. (29.03.2019)

İngiltere Başbakanı May’in Brexit anlaşmasına alternatif olabilecek sekiz önerge İngiliz parlamentosunda reddedildi. Öncesinde May Brexit anlaşmasının parlamentodan geçmesi halinde istifa etmeye hazır olduğu açıklamıştı. (28.03.2019)

İngiltere Başbakanı May'in, Brexit anlaşmasının parlamentodan geçmesi halinde istifa etmeye hazır olduğu açıklandı. (27.03.2019)

Parlamentonun resmi internet sitesinde başlatılan ve 10 bin imzayı geçmesi durumunda hükümetin resmi bir yanıt vermesinin zorunlu olduğu kampanya 1 Nisan Pazartesi günü Avam Kamarası'nda tartışılacak.

Başbakan Theresa May, dilekçeye atılan imza sayısı 5 milyonu geçtiği zaman bir açıklama yapmış ve Brexit'in iptal edilmesi için 50'nci maddenin geri alınmasını hükümet olarak reddettiklerini söylemişti.

May, konu ile ilgili olarak 26 Mart'ta yaptığı açıklamada "Bu hükümet 50'inci maddeyi geri almayacak. 2016 yılındaki referandum sonuçlarına bağlı kalacağız ve Avrupa Birliği'nden çıkışımızı sağlamak için parlamento ile çalışarak bir anlaşma sunacağız" ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu 50'inci madde üye bir devletin AB'den ayrılma prosedürünü işletmesinin önünü açıyor ve süreci resmen başlatıyor. May'in açıklamasından sonra hükümetin AB ile uzlaştığı Brexit anlaşması Cuma günü parlamentoda yapılan oylamada üçüncü kez reddedilmişti.

Ölüm tehditleri alıyor

Dilekçeyi kaleme alan Margaret Anne Georgiadou ise toplanan imzaların yarattığı etki üzerine ölüm tehditleri aldığını ve Facebook hesabını kapattığını açıklamıştı.

Aynı zamanda kampanyanın parlamentonun internet sitesinde başlatıldığı andan itibaren birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Sitenin sık sık çökmesinin, dilekçenin imza sayısının artmasından endişe eden hükümetin kasıtlı bir girişimi olduğu söylentileri yayıldı.

Bir başka komplo teorisine göre dilekçeyi imzalayanların IP adresleri arasında Kuzey Kore'nin de dâhil olduğu bir dizi ülke bulunduğu ve internet botlarının katılım sayısını şişirmeye çalıştığı öne sürüldü. Ancak sitedeki kayıtlara bakıldığında imzacıların yüzde 96'sı ülke içinden.

Großbritannien London - Debatte zum Brexit (picture-alliance/dpa/PA Wire/House of Commons)

Pazartesi yeni oylama

Avam Kamarası Brexit gündemiyle 1 Nisan Pazartesi günü tekrar toplanıyor. Anlaşmanın Cuma günü üçüncü kez reddedilmesinin ardından May hükümetinin yeni bir plan oluşturmak için 12 Nisan'a kadar vakti bulunuyor. Aksi takdirde Britanya, AB'den bir anlaşma olmadan çıkacak.

Zira Brexit'in Britanya parlamentosunda onaylanması için Brüksel'in Londra'ya tanıdığı süre 12 Nisan'da doluyor. AB, daha önceden anlaşmanın Cuma günü onaylanması durumunda Britanya'ya 22 Mayıs'a kadar süre tanıyacağını açıklamıştı.

DW/ÇÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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