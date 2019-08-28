 Brexit: İngiltere′de Johnson′a öfke büyüyor | AVRUPA | DW | 29.08.2019

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AVRUPA

Brexit: İngiltere'de Johnson'a öfke büyüyor

İngiltere'de Johnson’ın Brexit için planlanan tarihe kısa bir süre kala parlamentoyu tatile çıkarmasına tepki büyüyor. İnternette açılan imza kampanyasına katılanların sayısı kısa sürede bir milyonu geçti.

Großbritannien Brexit Proteste (Reuters/H. Nicholls)

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın Brexit öncesi parlamentoyu zorunlu tatile çıkarması öfkeye yol açtı. Ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinde anlaşmasız Brexit karşıtlarının hareket alanını daraltacak olan bu adımın ardından Çarşamba akşamı parlamento binası ve başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Street'te yüzlerce kişi toplanarak gösteri yaptı. Johnson'ın bu tartışmalı adımına karşı internette açılan imza kampanyasına katılanların sayısı Perşembe sabahı itibarıyla 1 milyon 135 bini aştı. Kampanya, Brexit ertelenmediği veya Avrupa Birliği'ni terk kararından vazgeçilmediği sürece parlamentonun askıya alınmamasını talep ediyor.

Brexit karşıtı kampanyanın tanınmış isimlerinden aktivist ve iş insanı Gina Miller da karara karşı hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Miller'ın 2017'de hükümete açtığı dava sonucunda, Yüksek Mahkeme ülkenin AB'den ayrılma sürecinin başlatılması için parlamento onayı gerektiğine hükmetmişti.

Johnson'ın parlamentoyu tatile çıkarma kararı protesto ediliyor

Johnson'ın parlamentoyu tatile çıkarma kararı protesto ediliyor

Johnson, parlamentoyu Eylül'ün ikinci haftasından 14 Ekim'e kadar tatile götürme kararıyla kendi partisi içinde de ciddi tartışma yarattı. Basında çıkan haberlere göre, Muhafazakâr Parti'nin İskoçya örgütü başkanı Ruth Davidson'ın bugün istifasını vermesi bekleniyor. İstifa kararının arkasında öncelikle şahsi nedenlerin yattığı, ancak kararın zamanlamasının parti içindeki bölünmeye işaret olarak değerlendirildiği bildiriliyor. Davidson, 2016 yılındaki Brexit referandumundan önce yürütülen kampanyada Johnson'ın parti içindeki en büyük rakibi konumundaydı ve anlaşmasız Brexit'in de en büyük karşıtlarından biri olarak gösteriliyor.

"Demokrasiye hakaret”

Çarşamba günü parlamenterlere yazdığı bir mektupla, gerekli tüm tartışmalar için yeterli zaman kaldığını iddia eden Johnson, "AB ile bir anlaşma sağlamayı başarırsam, parlamentonun böyle bir anlaşmanın imzalanması konusunda gerekli yasayı çıkartmak için 31 Ekim öncesi yeterince imkanı olacak” ifadesini kullandı.

Avam Kamarası Başkanı John Bercow ise yaptığı açıklamada, "Parlamentoyu askıya almanın amacının, Brexit'in parlamentoda tartışılmasını önlemek ve parlamentonun ülkenin geleceğine yön verme görevini engellemek olduğu açıktır” dedi ve parlamentoyu askıya almanın "demokrasiye hakaret” olacağını belirtti.

İngiltere Başbakanı Johnson, Brexit'i bir an önce hayata geçirmek istiyor

İngiltere Başbakanı Johnson, Brexit'i bir an önce hayata geçirmek istiyor

Ana muhalefet lideri ve İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, parlamentonun zorunlu tatile götürülme kararına rağmen anlaşmasız Brexit'in engellenmesi için yasa çıkarılmasına çalışacağını duyurdu. "Uygun zamanda” hükümet hakkında güven oylaması da isteyeceğini belirten Corbyn'in, bunun için gerekli çoğunluğu bulup bulamayacağı ise belirsiz.

Johnson'dan muhalefetin yasa çıkarma girişimine engel

Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere Başbakanı Johnson'ın Brexit öncesi parlamentoyu tatile götürme talebine dün akşam onay vermişti. Johnson, 3 Eylül'de tatili biten parlamentonun Eylül'ün ikinci haftasından 14 Ekim'e kadar da tatile gitmesini talep etmişti. 

Johnson'ın hamlesinin arkasında Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız ayrılmasını engellemek isteyen muhalefet partilerinin yasa çıkarma girişimi yatıyor. Muhalefetin, yeni yasama takvimi çerçevesinde olası bir girişim için yeterli zamanının kalmayabileceği belirtiliyor.

Geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşen Johnson, Birleşik Krallık'ın 31 Ekim'de anlaşmalı ya da anlaşmasız AB'den ayrılabileceği uyarısında bulunmuştu.

AB, Brüksel ile varılan Brexit anlaşmasını parlamentosunda onaylaması için Londra'ya 31 Ekim'e kadar ek süre tanımıştı.

dpa/AÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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