Brexit belirsizliği sürüyor

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması olan Brexit süreci ile ilgili belirsizlik sürüyor. İngiliz parlamentosunun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda, milletvekillerinin Brexit sürecindeki etkisini artırmayı öngören bir önerge kabul edildi. İngiltere Başbakanı Theresa May'in karşı çıktığı önerge, dün akşam yapılan oylamada 302’ye karşılık 329 oyla parlamentodan geçti. Oylamadan önce, önerge lehine oy kullanmak isteyen üç milletvekili görevinden istifa etti.

Bu önergenin kabul edilmesi, milletvekillerine nasıl bir Brexit istedikleri konusunda karar vermeleri imkanı tanıyor. Avam Kamarası'nda yarın düzenlenecek oturumda, Birleşik Krallık’ın AB ortak pazarında kalması, AB ile serbest ticaret anlaşması yapılması, Gümrük Birliği’nde kalınması, yeni bir Brexit referandumu yapılması veya AB’den çıkışın tamamen iptal edilmesi gibi seçeneklerin oylamaya sunulması bekleniyor. Ancak bu oylamalarda alınacak sonuçların hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmuyor.

May karşı çıkmıştı

Brexit’ten sorumlu bakanlıktan yapılan açıklamada, hükümetin "gerçekçi” olmak istediği, gündemdeki bütün senaryoların AB ile yapılan müzakarelere “uygun olması” gerektiği vurgulandı.

Başbakan Theresa May’in karşı çıktığı önergenin kabul edilmesi May açısından yeni bir yenilgi olarak değerlendirildi. Başbakan May ayrıca Brüksel ile imzalanan Brexit anlaşmasının milletvekillerinin çoğunluğu tarafından onaylanmayacağını da kabul ederek, şu aşamada anlaşmayı üçüncü kez oylamaya sunmayacağını ifade etti.

Brexit anlaşması, 15 Ocak ve 12 Mart’ta yapılan iki oylamada da milletvekilleri tarafından reddedilmişti.

Birleşik Krallık’ın 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması öngörülüyordu. Avrupa Birliği liderleri geçen hafta Brüksel'de yaptıkları zirvede, anlaşmanın onaylanması halinde Brexit tarihinin 22 Mayıs'a kadar, Brexit anlaşmasının onaylanmaması halinde ise 12 Nisan kadar ertelenmesi konusunda uzlaşmışlardı.

AFP,dpa/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe