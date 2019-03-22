Brexit çıkmazında kader haftası

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci olan Brexit çıkmazının aşılması için bu haftanın belirleyici olması bekleniyor. İngiltere parlamentosunun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda bugün öğleden sonra yapılacak oturumda Brexit süreci tartışılacak. Oturumda, May'in AB'den "düzenli bir şekilde çıkılması” önerisinin tartışılması planlanıyor.

Bu oturum öncesinde Başbakan Theresa May, Brexit sürecindeki kaosun aşılması ve seçenekleri görüşmek üzere Bakanlar Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Medyada çıkan haberlerde, Başbakan May'in farklı seçenekler üzerinde durduğu belirtildi. May'in, Brexit anlaşmasında yer almayan, İngiltere ile AB arasında daha sıkı ticari ilişkiler öngören bir dizi seçeneği gündeme getirebileceği iddia edildi. Diğer seçeneklerin ise ikinci bir referandum yapılması ve hatta 50'inci maddenin iptalinin istenmesi olabileceği öne sürüldü. 50'inci madde, üye bir devletin AB'den ayrılma sürecini düzenliyor.

Ticaret Bakanı Liam Fox, BBC radyosuna yaptığı açıklamada, "Brexit'in gerçekleşmeyeceği anlamına gelse de, Avam Kamarası'nda bugün anlaşma olmadan (AB'den) ayrılmaktan yana olmayan bir hava olacağını düşüyorum” şeklinde konuştu.

Oylama netlik kazanmadı

Brexit anlaşmasının parlamentoda ne zaman oylamaya sunulacağı, hatta oylamaya sunulup sunulmayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı.

Başbakan May'in Brüksel ile yaptığı Brexit anlaşması daha önce parlamentoda yapılan iki oylamada da reddilmişti. Bunun üzerine May, eğer yeterli destek sağlanmazsa, üçüncü bir oylama yapılmayabileceğini ima etmişti. May, milletvekillerine gönderdiği mektupta, bu durumda AB'den Brexit tarihinin yeniden ertelenmesini talep edebileceğini ama bunun da Avrupa Parlamentosu seçimlerine girilmesi anlamına geleceğini söylemişti.

Avrupa Birliği liderleri geçen hafta Brüksel'de yaptıkları zirvede, anlaşmanın onaylanması halinde Brexit tarihinin 22 Mayıs'a kadar, Brexit anlaşmasının onaylanmaması halinde ise 12 Nisan kadar ertelenmesi konusunda uzlaşmışlardı.

Londra'da Cumartesi günü Brexit'e karşı düzenlenen yürüyüşe ise yüz binlerce kişi katıldı

May'e istifa baskıları

Bu hafta Brexit'e çözüm bulunmasının yanı sıra Başbakan May'in siyasi kaderi açısından da önem taşıyor. Hafta sonunda İngiliz basınına yansıyan haberlerde, Brexit kaosu nedeniyle bazı kabine üyelerinin May'i istifaya zorlayabileceği iddia edilmişti.

Bugün de ITV kanalı, May'in partisinden siyasetçilere dayandırdığı haberinde, Başbakanın istifası karşılığında Brexit anlaşmasının parlamentoda onaylanmasını istediği öne sürüldü. ITV'ninhaberinde May'in hafta sonunda eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve muhafazakar milletvekili Jacob Rees Mogg ile yaptığı görüşmede, bu görüşü dile getirdiği öne sürüldü.

Ticaret Bakanı Liam Fox, bu iddiaları yalanladı. Muhafakazar Parti'nin Başbakan May'in istifasını istemediğini ifade eden Fox, "Parti üyelerinden May'in gitmesini istediklerine dair sesler duymuyorum” şeklinde konuştu.

Çalışma Bakanı Amber Rudd'dan da May'e destek geldi. Sky News kanalına konuşan Rudd, "Kanımca Başbakan doğru şeyi yapıyor, ulusal çıkarları ve ülkesini düşünüyor, bu anlaşmanın kabul edilmesi ve bu kaosa son verilmesi için çaba gösteriyor” dedi.

AB anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor

Avrupa Birliği ise İngiltere'nin anlaşma olmadan ayrılacağı senaryosuna hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu'ndan bugün yapılan açıklamada, Birleşik Krallık'ın anlaşma olmadan 12 Nisan'da AB'den ayrılması "ihtimalinin giderek arttığı” ifade edildi.

Bu nedenle de, Avrupa Komisyonu AB vatandaşlarına ve şirketlere çağrıda bulunarak, anlaşma olmadan gerçekleşebilecek Brexit'in sonuçlarına hazırlıklı olmalarını istedi. İngiltere'nin anlaşmadan olmadan AB'den ayrılması halinde, bu durumun "vatandaşlar ve şirketler açısından ciddi sıkıntılara” yol açabileceği belirtildi. Anlaşma yapılmaması halinde AB'nin "İngiltere ile olan sınırlarında mevcut kurallarını ve gümrük işlemlerini uygulamaya zaman geçirmeden başlayacağı” vurgulandı.

AFP,rtr,dpa/JD,SSB

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