 Brent petrol 1999’dan bu yana en düşük seviyede | EKONOMİ | DW | 22.04.2020

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EKONOMİ

Brent petrol 1999’dan bu yana en düşük seviyede

Koronavirüsün yayılmasıyla dünya genelinde meydana gelen yüksek miktardaki arz fazlası nedeniyle brent petrol fiyatı 1999 yılından bu yana en düşük seviyesine indi.

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Küresel koronavirüs salgını nedeniyle petrole olan talebin azalmasıyla ortaya çıkan arz fazlası petrol fiyatlarında düşüşe neden oluyor. Petrol fiyatları Çarşamba günü de düşüşünü sürdürdü.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı bir önceki seansta yüzde 24 düştükten sonra bugün de değer kaybetmeye devam ederek Haziran 1999'dan bu yana en düşük seviyesi olan 15.98 dolara kadar indi. ABD'nin ham petrolü WTI de yüzde 6 düşüşle 10.89 dolarda bulunuyor.

Bu hafta yaşanan düşüşle beraber daha aylarca sürmesi beklenen arz fazlası ile depolama kapasiteleri dolarken petrol işlemlerinde tarihi günler yaşanıyor. Bu hafta ABD hafif ham petrolünün Mayıs vadeli kontratları tarihte ilk kez eksiye geçti.

Uzmanlar pandeminin sona ermesi dışında petrol fiyatları için bir çıkış yolu göremiyor.

Küresel talep yüzde 30 daraldı

Petrol fiyatları koronavirüs nedeniyle bu yıl yüzde 80 civarında düşerken pandemi petrole olan küresel talebi yüzde 30 daralttı. Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de enerji şirketleri arz fazlası petrolü depolayacak yer bulmakta zorlanıyor.

OPEC, Rusya ve diğer önde gelen petrol üreticisi ülkeler üretimi kısma yönünde anlaştı. Ancak bu önlem sadece yüzde 10'luk bir üretim azalmasını içeriyor ve Mayıs ayında yapılması planlanıyor.

Öte yandan Avustralya bugün yaptığı açıklamada düşen petrol fiyatlarından faydalanarak ABD'de uzun vadeli stratejik bir petrol rezervi geliştireceğini açıkladı. Avustralya'nın gelişmiş ülkeler arasında acil petrol rezervi en az olan ülkelerden biri olduğu bildiriliyor.

Latin Amerikalı petrol üreticilerinin Meksika, Venezuela ve Ekvator'un da petrol fiyatlarındaki düşüşten etkilendiği bildiriliyor. Latin Amerika ülkeleri çoğu ABD'ye olmak üzere günde 5 milyon varil petrol ihraç ediyor. 

Reuters, AFP / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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