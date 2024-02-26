Brüksel'de çiftçilerden traktörlü protesto

Çiftçiler Avrupa Birliği'nin (AB) merkezi Brüksel'de sokakları traktörleriyle işgal etti. AB'li tarım bakanları çiftçilerin taleplerini değerlendirirken çiftçiler ve polis arasında çatışmalar yaşandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını protesto eden çiftçiler Pazartesi günü Birliğin merkezi Brüksel'de sokakları traktörlerle istila etti. Çiftçi gösterileri AB'li tarım bakanlarının Brüksel'deki toplantısı sırasında gerçekleştirildi.

Bakanlar Avrupa genelinde düzenlenençiftçi protestolarının ardından çiftçilerin taleplerini Brüksel'de masaya yatırıyor. Çiftçi örgütleri AB çevre düzenlemelerinde gevşeme ve üçüncü ülkelerin haksız rekabetine karşı koruma talep ediyor. Yılda milyarlarca euroyu bulan teşvikleri de içeren ortak tarım politikasında yapılacak değişiklikler de bakanların gündeminde.

Brüksel'de İspanyol, Portekizli ve İtalyan çiftçiler de protestolara katıldı. Göstericiler lastik yaktı, polis çiftçilere tazyikli su sıkan araçlarla müdahale etti.

Brüksel'de İspanyol, Portekizli ve İtalyan çiftçiler de protestolara katıldı Fotoğraf: Benoit Doppagne/IMAGO

Çiftçiler ne talep ediyor?

Çiftçiler Avrupa'nın çevresel kısıtlamalarını "aşırı" buluyor ve ithalat düzenlemelerini de "haksız" olarak değerlendiriyor.

Çiftçi örgütleri ürün rotasyonu da dahil olmak üzere çevre düzenlemelerinin gevşetilmesini talep ediyor. Ukrayna'dan yapılan ithalat ve Güney Amerika ülkeleri ile yapılması planlanan ticaret anlaşması ile beraber üçüncü ülkelerden gelen haksız rekabet karşısında koruma istiyor.

Brüksel'de bakanlar Birliğin tarım politikasını sadeleştirmeyi amaçlayan teklifi görüşmek üzere toplandı. Teklif, geçen hafta Avrupa Komisyonu tarafından çiftçi hareketini yatıştırmak üzerine ortaya atılmıştı.

Polis çiftçilere tazyikli su sıkan araçlarla müdahale etti. Fotoğraf: Nicolas Maeterlinck/AFP

Fransa Tarım Bakanı Marc Fesneau yaptığı açıklamada "Bizim pratik uygulanabilir bir şeye ihtiyacımız var" diyerek mevcut düzenlemelerde değişikliğine gidebileceğini belirtti, ancak bazı taleplerin karşılanmasının yasal değişiklikle mümkün olabileceğini kaydetti.

Fransız Bakan, "insanlara güven veren bir ortak tarım politikasının temellerini atmak için bir hedef belirlememiz gerekiyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da hafta sonunda katıldığı Uluslararası Paris Tarım Fuarı'nda çiftçilerin öfkesinden nasibini aldı. Çiftçiler Macron'u ıslıkladı ve yuhaladı.

Ortak tarım politikası ne içeriyor?

Ortak tarım politikası 55 milyar euro ile AB bütçesindeki en büyük kalemi oluşturuyor. Almanya bu bütçeden yılda 6 milyar eurodan fazla alıyor. Tarım işletmeleri bu miktarın dörtte üçünü doğrudan ödeme şeklinde alıyor, kalan miktar ise bölgesel yönetimleri teşvik için aktarılıyor. Tarım işletmesinin yüzölçümünün büyüklüğüne göre miktar da artış gösteriyor. Ancak çiftçilerin bu teşviki alabilmesi için uyması gereken çevre standartları söz konusu.

Çiftçilerin örneğin, toprağı korumak için ürün rotasyonuna, tarımda suyun etkin kullanımı konusundaki kurallara ve ara ekime uymaları gerekiyor. AB Komisyonu bu gerekliliklerle ilgili olarak çiftliklere bazı tavizler verdi. Ekilebilir arazilerde nadasa bırakılan arazinin asgari oranına ilişkin bir düzenleme askıya alındı.

Ortak tarım politikası teklifi çiftçilere yönelik bazı çevresel kısıtlamalarda gevşemeye gidilmesini öngörüyor. Teklif ayrıca idari konularda basitleştirmeyi ve çiftçilere yapılan denetleme ziyaretleri yüzde 50 azaltmayı öngörüyor. Aşırı hava olayları neticesinde ortak tarım politikası gerekliliklerini yerine getiremeyen çiftçilere de ilave hareket alanı tanınabileceği belirtiliyor.

Devam eden protestolar Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcılara yarayabileceği endişesi nedeniyle AB liderlerini rahatsız ediyor.

AFP / SSB, JD

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