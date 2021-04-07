 Brüksel: Türk tarafı odaların görülmesine izin vermedi | AVRUPA | DW | 09.04.2021

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AVRUPA

Brüksel: Türk tarafı odaların görülmesine izin vermedi

"Koltuk skandalına" dair Michel'in ekibinden bir açıklama geldi. Von der Leyen'ın ekibinin protokol hazırlık toplantısına katılmadığı, Türk tarafının ise kriz yaşanan odanın görülmesine izin vermediği bildirildi.

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Avrupa Birliği liderleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de bir araya geldiği görüşmede yaşanan protokol krizine ilişkin Brüksel'den bir açıklama geldi. Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreterliği'nin protokol ve toplantılardan sorumlu birimi tarafından konuyla ilgili basına bir bilgi notu gönderildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Von der Leyen'ın ekibi hazırlık toplantısına katılmadı

Bilgi notunda 6 Nisan tarihindeki resmi Ankara ziyaretinde birliğin AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından temsil edildiği belirtildi. Görüşmeden bir gün önce, 5 Nisan tarihinde tarafların protokol düzeninin hazırlanmasından sorumlu servislerinin katılımıyla bir hazırlık toplantısı yapıldığı kaydedildi.

Michel'in başkanlık ettiği Konsey'in protokol servisinin bu toplantıya katıldığı ancak Von der Leyen'ın başkanlık ettiği Komisyon'un protokol servisinin toplantıda yer almadığı belirtildi. Sadece Von der Leyen'ın güvenliğinden sorumlu bir görevlinin toplantıda hazır bulunduğu ifade edildi. Toplantıyı organize eden AB delegasyonunun da bir bölgesel güvenlik görevlisi hariç tutulursa toplantıya katılmadığı belirtildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel

AB Konseyi Başkanı Charles Michel

Toplantı ve yemek odalarının görülmesine izin verilmedi

Toplantıda şartların kısa süreyle incelendiği ancak toplantı ve yemek odalarının görülmesine, bu yönde talepte bulunulmasına karşın Türk tarafınca izin verilmediği kaydedildi. Açıklamaya göre Türk tarafı buna gerekçe olarak bu odaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisine yakın olmasını gösterdi.

Toplantı yapılacak salonun görülmesine izin verilmesi halinde AB Konseyi protokol servisinin Türk tarafına, "bir nezaket ifadesi olarak" Komisyon Başkanı için ayrılan kanepeyi iki koltukla değiştirmelerini önerecekleri belirtildi.

Yemek yenen odanın görülmesine yemeğe kısa bir süre kala izin verildiği belirtilen açıklamada Von der Leyen'ın yararına olacak şekilde üç sandalyelik yer açıldığı belirtildi.

Açıklamada aynı zamanda Michel'in, Ursula von der Leyen'in de Erdoğan ile birlikte verilen fotoğraf karesinde olması önerisinde bulunduğuna dikkat çekildi.

Türkei Ankara | Ursula von der Leyen, Charles Michel und Recep Tayyip Erdogan

"AB Komisyonu Başkanı hükümet başkanı düzeyinde"

Avrupa Birliği antlaşmalarına uygun bir protokol düzenine bağlı kalındığı ifade edilen açıklamada AB üyesi olmayan ülkelerin protokollerinde devlet başkanı ile hükümet başkanı arasında kesin bir ayrım yapıldığı belirtildi.

Avrupa Birliği kurumları özelinde AB Konseyi Başkanı'nın devlet başkanı, AB Komisyonu Başkanı'nın ise hükümet başkanına denk geldiği ifade edilerek sorunun buradan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Görüşmenin basına yansıyan kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile yan yana oturmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise, bu ikiliye mesafeli bir biçimde, karşılıklı olarak kanepelerde yer almışlardı.

Çavuşoğlu ne demişti?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, oturma düzeni ile ilgili olarak dün yaptığı açıklamada protokol hazırlık toplantısı yapıldığına dikkat çekmişti. Çavuşoğlu "Protokolde AB tarafının talepleri karşılanmıştır. AB tarafının telkinleri konusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Nokta" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'ye yönelik ithamların haksız olduğunu savunan Çavuşoğlu, "Türkiye köklü bir devlettir, ilk defa misafir ağırlamıyor. Türkiye'de yapılan görüşmelerde uyguladığı protokol uluslararası protokol kuralları ve Türk misafirliği çerçevesinde olur" demişti.

DW / EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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