Brüksel saldırıları davası başladı

Brüksel'de 2016 yılında 32 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı terör saldırılarının davası altı yılın ardından başladı. Tutuklu on sanıktan sekizi "terör saikiyle cinayet" suçlamasıyla yargılanıyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 22 Mart 2016'da 32 kişinin hayatını kaybetmesi, 300'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırılarına ilişkin dava Brüksel'deki eski NATO Karargahında başladı.

Davada, Brüksel Zaventem Havalimanı ile Maalbeek metro istasyonunda düzenlenen iki ayrı saldırıyla ilgili olarak 10 sanık yargılanıyor. Sanıklardan sekizine "terör saikiyle 32 cinayet", "695 cinayete teşebbüs", "terör eylemlerine iştirak" ve "terör örgütü üyeliği" suçlaması yöneltiliyor. Sanıklardan biri, Suriye'de savaşırken öldüğü tahmin edildiği için gıyabında yargılanıyor.

Savcı, sanıklardan dokuzu için ömür boyu hapis cezası talep ediyor.

Sanıklardan altısı,Paris saldırılarına ilişkin davada da hüküm giymişti.

Brüksel'deki saldırıları IŞİD örgütü üstlenmişti.

Sanıklar arasında Paris saldırılarından canlı kurtulan tek fail olan Salah Abdeslam de bulunuyor. Abdeslam, 2015 yılında Paris'te düzenlenen terör saldırılarına ilişkin davada müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Paris'te düzenlenen saldırılar ile Brüksel'deki saldırıların aynı terör hücresi tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.

dpa, Reuters/BÖ,JD