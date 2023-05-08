Bozdağ: Erzurum'da gözaltına alınanlar var

Adalet Bakanı Bozdağ, İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşanan saldırılarla ilgili adli tahkikat başlatıldığını ve gözaltılar olduğunu duyurdu. Bozdağ, Ekrem İmamoğlu'nu da konuşma şeklinden dolayı eleştirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Pazar günü Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşanan taşlı saldırılar ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve söz konusu soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar olduğunu dile getirdi.

Bozdağ, A Haber televizyonuna verdiği röportajda, "Adli tahkikat başlatılmış, gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç hem başsavcılığımız hem adli kolluk tarafından takip ediliyor. Şu anda gözaltında olanlar var" ifadelerini kullandı. Yaşanan olaylardan "üzüntü duyduğunu" dile getiren Bozdağ, "Gönül arzu eder ki böyle bir hadise hiç olmamış olsun. Demokratik bir rekabetin hür ve serbest bir biçimde devam etmesi bizim arzumuzdur. Ona gölge düşürecek hiçbir olayın vukuunu temenni etmeyiz. İkinci olarak yaralanan hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar diliyorum" dedi.

"Taş atma nasıl yanlışsa, İmamoğlu'nun tutumu da aynı derecede yanlış"

Adalet Bakanı Bozdağ, Erzurum'da yaşanan saldırının "üzücü" olduğunu belirtirken, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum Valisi ile konuşmasının da "üzücü bir hadise" olduğunu dile getirdi. "Daha önce baktığınızda Ordu Valisi ile konuşurken de benzer yaklaşımı gördük. Hakaret eden bir yaklaşım içindeydi. YSK üyeleri ile konuşurken de aynı şekilde farklı hakaretamiz bir dil kullandı, şimdi bir hakaret dili yok ama üslupta bir sıkıntı var" diyen Bozdağ, "Halbuki bunu biz medeni insanlar gibi konuşabiliriz. Devletin valilerine üstten bakan veya onları aşağılayan, onlara karşı farklı bir yaklaşım içinde olmayı da doğru görmem doğru değerlendirmem. Taş atma nasıl yanlışsa, İmamoğlu'nun bu tutumu da aynı derecede yanlıştır. İkisi de kınanmayı haketmektedir. Yani hepimiz kendimize bakmamız lazım. Biz hukuk içinde, hukuka uygun biçimde seçim süreçlerini yöneteceğiz ve seçim süreçlerinde görev alacağız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı saldırı sonucu yaralananlar oldu Fotoğraf: DHA

Ne olmuştu?

7 Mayıs Pazar günü Erzurum'da, seçim otobüsünün üstünden halka seslenen, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, konuşmasına başladıktan bikaç dakika sonra, 100-150 kişilik bir grup tarafından taşlar atılmış ve atılan bu taşların isabet ettiği çok sayıda kişi yaralanmıştı. Yaşanan güvenlik zaafiyeti nedeniyle konuşmasını yarıda keserek bölgeden ayrılmak zorunda kalan İmamoğlu'nun içinde bulunduğu otobüse taş atılmaya devam edilmiş ve otobüsün kırılan camlarından içeri büyük taşlar düşmüştü.

DW / ET,JD

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