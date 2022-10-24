Bozdağ: Anayasanın 24'üncü ve 41’inci maddeleri değişecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesiyle ilgili, Anayasanın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde birer değişiklik yapılması kararı aldıklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesiyle ilgili Anayasanın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde birer değişiklik yapılacağını açıkladı. Bozdağ, TRT Haber'e yaptığı açıklamada "Hem başını açan hem de başını örteni teminat altına alan bir düzenleme olacak” dedi.

CHP'nin TBMM’ye verdiği teklifin, farklı alanlardaki insanlardan oy alarak 50+1 oy elde etme arayışını yansıttığını savunan Bozdağ, CHP'nin teklifinin sadece bir meslek icra eden kadınları kapsadığını, okuyan kadınları, kamu işçilerini ve diğer alanları kapsam dışı bıraktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin kanun teklifine karşı yaptığı "Anayasa değişikliği” çıkışı sonrasında çalışma başlattıklarını hatırlatan Bozdağ, Anayasa’nın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24'üncü ve ailenin korunması ile ilgili 41’inci maddelerinde birer değişiklik yapma kararı alındığını bildirdi.

"24'üncü maddeye CHP'den de destek gelecektir”

Adalet Bakanı, "24'üncü madde sadece başını örten kadınlarımızın değil, başı açık olan kadınlarımızın da haklarını, hukuklarını koruyan ve ikisini de teminat altına alan bir düzenleme olacak. Düzenleme büyük bir kabul görecektir. CHP'nin de destek vermemek için fazlaca bir bahane bulacağını düşünmüyorum” dedi.

Bozdağ, 41’inci maddede yapılacak değişiklikle ilgili olarak da "Aile Türk toplumunun temelidir. Türk toplumunun, devletinin güçlü olmasını istiyorsak ailenin güçlü olması gerekir. Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede aileyi korumak için anayasada değişiklik yapıldı" diye konuştu ama değişikliğin içeriğiyle ilgili bilgi vermedi.

Anayasa’nın 41'inci maddesindeki "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır” ifadesinde “eşler” kelimesinin “kadın-erkek” olarak değiştirilip değiştirilmeyeceği konusunda tartışmalar kamuoyuna yansımıştı. Olası değişikliğe eleştirel bakanlar, LGBTİ bireylerin hedef alındığını ve kadın-erkek dışındaki evliliklerin gelecekte de önünün tıkanmasının amaçlandığını savunuyor.

DW/BK,BÖ