BOTAŞ doğal gaz fiyatlarını artırdı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) web sitesinde Kasım ayına ilişkin doğal gaz toptan satış tarifesini yayımladı.

Tarifeye göre Kasım ayında konutlarda kullanılan gaz tarifesinde değişiklik yapılmadı. Ancak sanayi grubu aboneleri için geçerli olacak tarifede yüzde 48,4 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz tarifesinde yüzde 46,8 oranında artış yapıldı.

BOTAŞ açıklamasında 2021 yılı başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak tüketicilerin fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldığını belirterek, dünya genelindeki yüksek enerji fiyatlarının Türkiye'deki tüketicilere aynı oranda yansıtılmadığı kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti: "1 Kasım itibarıyla gelinen bu aşamada tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde kasım ayında bir değişiklik yapılmamıştır. Artan maliyetlerden dolayı büyük sanayi ve ticari kuruluşları abone grubuna yüzde 48,40 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz tarifesine yüzde 46,82 oranında artış yapılmıştır."

BOTAŞ Ekim ayında konut abonelerine fiyat artışı uygulamazken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim santralleri tarifesine yüzde 15 zam yapmıştı.

DW / SSB, HT

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