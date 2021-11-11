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Bosna-Hersek

Bosna-Hersek, Balkanlar'da ülke. Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ ile komşudur. Adriyatik Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır. Başkenti Saraybosna'dır.

Bosna-Hersek, 1992 yılında Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan etti. Bunun ardından patlak veren savaş üç yıl sürdü. Dayton anlaşması Bosna savaşına son verdi. DW Türkçe'nin Bosna-Hersek ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Titel: Waldbrände in Bosnien Schlagworte: Waldbrände, Bosnien, Wann wurde das Bild gemacht?: 2021 Wo wurde das Bild aufgenommen? Bosnien und Herzegowina Copyright: Klix.ba Klix.ba ist DW Partner Bildbeschreibung (Bild: Dodik) Milorad Dodik, Mitglied des dreiköpfigen Staatspräsidiums (Bosnien und Herzegowina) Bildbeschreibung: (Eufor, Feuer,Feuer2) Im Süden Bosniens brachen nach Behördenangaben zuletzt rund ein Dutzend Waldbrände aus, vor allem in den Regionen Mostar und Konjic. Wie das Sicherheitsministerium mitteilte, kämpften bei Mostar neben Feuerwehrleuten auch örtliche Jagdvereine und Anwohner gegen die Flammen. via Mehmed Smajic

Bosnalı Sırp lider: Barışı Sırp Cumhuriyeti için feda etmeye hazır değilim 11.11.2021

Bosna Hersek’te ayrılıkçı bir çizgi izleyen Sırp lider Milorad Dodik, hiçbir siyasi amacın Bosna Hersek’teki barıştan değerli olmadığını söyledi.
Bosnien und Herzegowina Mostar Foto: DW/Dragoslav Dedovic, August 2019 Mostar Alte Brücke

ABD'nin Bosna Hersek Özel Temsilcisinden "savaş olmayacak" güvencesi 08.11.2021

ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar, Bosna Hersek'te Boşnak, Sırp ve Hırvat liderlerle görüştü. Escobar "Üzerinde anlaştığımız en önemli şey bir savaş olmayacağı" dedi.
Friedensmarsch der bosnischen Gemeinden durch Dortmund erinnert heute (10.07.2021) an das Genozid in Srebrenica im Jahr 1995. Im Juli 1995 wurden in der UN-Schutzzone in der Region von Srebrenica (Bosnien und Herzegowina) mehr als 8.000 muslimische Männer, Jugendliche und Kinder ermordet. Das Massaker von Srebrenica gilt als schlimmster, systematischer Massenmord in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Copyright: Mehmed Smajic/DW Bosnisch

Srebrenitsa Katliamı'nın 26'ncı yıldönümü: Kurbanlar için anma töreni 11.07.2021

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa'daki tek soykırım olarak kabul edilen Srebrenitsa Katliamı'nın kurbanları katliamın 26. yıldönümünde de törenlerle anıldı. BM ve AB'den kurbanların unutulmayacağı mesajları verildi.
Subordinate of former head of Serbia's state security service Jovica Stanisic, Franko Frenki Simatovic, appears in court at the UN International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT) in The Hague, Netherlands June 30, 2021. REUTERS/Piroschka van de Wouw/Pool

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki son Bosna Savaşı davası sonuçlandı 30.06.2021

Uluslararası Ceza Mahkemesi Bosna Savaşı ile ilgili görülen son davada iki üst düzey Sırp güvenlik yetkilisini 12'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.
Former Bosnian Serb military chief Ratko Mladic enters the court room in The Hague, Netherlands, Tuesday, June 8, 2021, where the United Nations court delivers its verdict in the appeal of Mladic against his convictions for genocide and other crimes and his life sentence for masterminding atrocities throughout the Bosnian war. (AP Photo/Peter Dejong, Pool)

Mladiç hayatı boyunca cezaevinde kalacak 08.06.2021

Bosna Savaşı’nda binlerce kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski Sırp generali Ratko Mladiç’in cezası onandı.
A migrant clears snow from makeshift tents at the Lipa camp, outside Bihac, Bosnia, Friday, Jan. 8, 2021. A fresh spate of snowy and very cold winter weather on has brought more misery for hundreds of migrants who have been stuck for days in a burnt out camp in northwest Bosnia waiting for heating and other facilities. (AP Photo/Kemal Softic)

AB’den Bosna-Hersek’e sığınmacı suçlaması 15.01.2021

Bosna-Hersek’teki Lipa sığınmacı kampı ve çevresinde bin 900 sığınmacının eksi 15 dereceyi bulan sıcaklıkta dışarıda uyumak zorunda kaldığı bildirildi.

Fotos von Migranten, die vor dem von IOM geschlossenen Flüchtlingskamp Lipa bei Bihac, Bosnien Herzegowina (in der Nähe Kroatiens) ausharren. Urheber: Dragan Maksimovic, Datum: 28.12.202

Bosna: Lipa kampındaki sığınmacılar sokakta kaldı 29.12.2020

Bosna-Hersek’te Noel’e bir gün kala kapatılan Lipa mülteci kampının eski sakinleri zor durumda. Tüm zamanların en yüksek mülteci sayısına ulaşılan dönemde, insani yardım örgütleri mültecileri unutmama çağrısı yapıyor.
11.07.2017+++Potocari, Bosnien und Herzegowina+++ A woman walks among graves in Memorial Center Potocari, near Srebrenica, Bosnia and Herzegovina, July 11, 2017. REUTERS/Dado Ruvic TPX IMAGES OF THE DAY

Srebrenitsa trajedisi Avrupa’nın başarısızlığı 11.07.2020

Avrupa’da, İkinci Dünya Savaşı sonrası en korkunç insanlık trajedisi Srebrenitsa’da yaşandı. Sırp birlikleri, 8 bini aşkın Müslüman erkeği katletti. Avrupa soykırımı önleyemedi.
Zwei bestätigte Corona-Fälle in Banja Luka. Fotograf: Dragan Maksimovic (DW), 5.3.2020 in Banja Luka, Bosnien. Bosnien und Herzegowina, Straßenszenen. Volle Cafes, entspannte Lage in Banja Luka.

"65 yaş üstü ve 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı anayasaya aykırı" 22.04.2020

Bosna-Hersek’te Anayasa Mahkemesi 65 yaş üstü ve 18 yaş altına yönelik sokağa çıkma yasağının iptalini istedi. Mahkemeye göre dolaşım özgürlüğü hakkı ihlal ediliyor.
TOPSHOT - Emergency workers clear debris at a damaged building in Thumane, 34 kilometres (about 20 miles) northwest of capital Tirana, after an earthquake hit Albania, on November 26, 2019. - Four people died and some 150 were slightly injured in Albania after a 6.4 magnitude earthquake, the strongest in decades, rocked the Balkan country early Tuesday. The epicentre of the quake was about 34 kilometres (about 20 miles) northwest of Tirana, according to the European-Mediterranean Seismological Centre. (Photo by Gent SHKULLAKU / AFP) (Photo by GENT SHKULLAKU/AFP via Getty Images)

Arnavutluk'un ardından Bosna Hersek de depremle sarsıldı 26.11.2019

Arnavutluk'u sarsan son yılların en büyük depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Saraybosna da depremle sarsıldı.
photos to accompany my story on a bone-hunter from the eastern town of Srebrenica, in the eve of the sentence to Ratko Mladic, Bosnian Serb wartime general, indicted ba the ICTY for war crimes and genocide in Bosnia and Herzegovina. +++++ B3: Memorial cemetery in Potocari village near Srebrenica, where UN troops were based in the time of the massacre, doing nothing to prevent it. Author: Zdravko Ljubas / Srebrenica / November 2017 +++++ Foto: DW/Zdravko Ljubas

Srebrenitsa katliamında Hollanda kararı 19.07.2019

Hollanda Yüksek Mahkemesi, 1995’te BM’nin güvenli bölge ilan ettiği askeri üsse sığınan 350 Boşnak erkeğin Bosnalı Sırplara teslim edilmesinde Hollanda devletinin "sınırlı" sorumluluk taşıdığına hükmetti.

27.06.2019 Frankreich Straßburg | Fotoausstellung zum Thema Völkermord an Srebrenica

Srebrenitsa Anneleri’nden Avrupa’ya çağrı 27.06.2019

Srebrenitsa Anneleri 11 Temmuz’un Avrupa’da "Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü" ilan edilmesi için Strasbourg’da Avrupa Konseyi’ne resmen başvuru yaptı. Talebe Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri'nden destek geldi.

Bosna-Hersek'te bölünmeye karşı graffiti 05.05.2019

Bosna-Hersek’te savaşın bitmesinin üzerinden 20 yıl geçti. Buna rağmen etnik gruplar arasında bugüne kadar barış tesis edilemedi. Saraybosnalı bir grup graffiti sanatçısı ülkenin bölünmüş durumunu yaptıkları graffitilerle değiştirmek, farklı etnik grupları kaynaştırmak istiyor. Bunun için de pek çok proje uygulamada.

Bruce Dickinson of British heavymetal band Iron Maiden pictured during the concert in Brno, Czech Republic, June 8, 2014. The band visited Brno in the tour Maiden England. (CTKxPhoto/VaclavxSalek) CTKPhotoOF201406090540601 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY sal 04 Bruce Dickinson of British Heavy Metal Tie Iron Maiden Pictured during The Concert in Brno Czech Republic June 8 2014 The Tie visited Brno in The Tour Maiden England CTKxPhoto VaclavxSalek PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Sal 04

Iron Maiden'ın solistine Saraybosna'dan fahri hemşehrilik 06.04.2019

Bosna Savaşı sırasında 1994'te kuşatma altındaki Saraybosna'ya, güvenlik tehdidine rağmen girmeyi başararak konser veren Iron Maiden solisti Bruce Dickinson, fahri hemşehrilik unvanıyla ödüllendirildi.

20.03.2019, Niederlande, Den Haag: Radovan Karadzic (r), ehemaliger Serben-Führer, betritt den Gerichtssaal des UN-Kriegsverbrechertribunals für sein Berufungsverfahren. Gut 20 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica ist der politisch Hauptverantwortliche Karadzic zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Foto: Peter Dejong/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Karaciç'e temyizden müebbet hapis cezası çıktı 20.03.2019

Daha önce 40 yıl hapse mahkum edilen savaş suçlusu Sırp lider Radovan Karaciç'in cezası temyizde değişti. 73 yaşındaki Karaciç, müebbet hapse mahkum edildi.

Turkish President Tayyip Erdogan addresses supporters during a pre-election rally in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina May 20, 2018. REUTERS/Dado Ruvic

Die Welt: Balkanlar Erdoğanlaşıyor 19.11.2018

Die Welt gazetesi, "Balkanlar’daki Erdoğanlaşma" başlıklı haberinde Türkiye’nin Bosna Hersek’teki nüfuzunu artırma çabalarına yer verdi. Haberde, Türkiye’nin İslam’ı teşvik etmek için bölgeye para aktardığı iddia edildi.
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