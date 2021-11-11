Bosna-Hersek'te bölünmeye karşı graffiti

Bosna-Hersek’te savaşın bitmesinin üzerinden 20 yıl geçti. Buna rağmen etnik gruplar arasında bugüne kadar barış tesis edilemedi. Saraybosnalı bir grup graffiti sanatçısı ülkenin bölünmüş durumunu yaptıkları graffitilerle değiştirmek, farklı etnik grupları kaynaştırmak istiyor. Bunun için de pek çok proje uygulamada.