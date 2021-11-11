Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Bosna-Hersek, Balkanlar'da ülke. Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ ile komşudur. Adriyatik Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır. Başkenti Saraybosna'dır.
Bosna-Hersek, 1992 yılında Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan etti. Bunun ardından patlak veren savaş üç yıl sürdü. Dayton anlaşması Bosna savaşına son verdi. DW Türkçe'nin Bosna-Hersek ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa'daki tek soykırım olarak kabul edilen Srebrenitsa Katliamı'nın kurbanları katliamın 26. yıldönümünde de törenlerle anıldı. BM ve AB'den kurbanların unutulmayacağı mesajları verildi.
Bosna-Hersek’te savaşın bitmesinin üzerinden 20 yıl geçti. Buna rağmen etnik gruplar arasında bugüne kadar barış tesis edilemedi. Saraybosnalı bir grup graffiti sanatçısı ülkenin bölünmüş durumunu yaptıkları graffitilerle değiştirmek, farklı etnik grupları kaynaştırmak istiyor. Bunun için de pek çok proje uygulamada.