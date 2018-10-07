Bosna-Hersek seçimlerinde sürpriz

Bosna-Hersek'teki üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi seçimlerinde Hırvatlar ağır yenilgiye uğradı. Bosna-Hersek Yüksek Seçim Kurulu başkent Saraybosna'da yaptığı açıklamada, başkanlık konseyine yıllardır Hırvatların liderliğini yapan Dragan Covic'in yerine Zeljko Komsic'in seçildiğini duyurdu.

Hırvat milliyetçisi Covic "benzeri görülmemiş bir krizin patlak verebileceğini" söyledi. Covic seçim kampanyası sırasında "seçimi kaybettikleri takdirde Hırvat toplumunun ülkenin bütün idari organlarını felce uğratacağını" duyurmuştu.

Müslüman Boşnaklar, Bosna-Hersek nüfusunun yarısını oluşturuyor. Nüfusun üçte biri Sırplardan, yüzde 15 kadarı ise Hırvatlardan oluşuyor. Devlet Başkanlığı Konseyi'nde her üç halk grubu da temsil ediliyor.

Dragan Covic, neredeyse bütün Hırvatların kendisine oy verdiğini ancak Boşnakların ılımlı olarak tanınan Saraybosnalı Komsic'i seçtiklerini söyledi. Covic "Boşnakların, Hırvatların liderini seçmeye hakları olmadığını" savundu.

Boşnak ve Sırp liderler kendi halk gruplarının hakları için mücadele ederken sosyal demokrat Komsic eşit bütünlüğü savunarak, etnik aidiyet yerine bireyi öne çıkarıyor. Komsic seçim akşamı "kendisini seçmemiş olsalar da, bütün Bosna-Hersekliler için çalışacağını" söyledi.

Şefik Caferovic

Sırp milliyetçisi Dodik Konsey'de

Seçim Kurulu'nun bildirdiğine göre, başkanlık konseyinde Müslümanları Şefik Caferovic, Sırpları ise uzun yıllardır özerk Sırp Cumhuriyeti'nin liderliğini yürüten milliyetçi Milorad Dodik temsil edecek.

Katı milliyetçi olarak değerlendirilen Sırp lider, özerk Sırp Cumhuriyeti'nin, "fiyasko" diye nitelendirdiği Bosna-Hersek'ten ayrılması için referandum düzenlenmesi talebiyle dikkatleri çekmişti.

Seçmenin yarıdan biraz fazlasının oy kullanmış olmasına rağmen seçim sonucunun açıklanması beş saat sürdü. Bosna-Hersek ve neredeyse bağımsız iki bölge parlamentosu ve bölge başkanları için verilen oyların ayrımı tamamlandıktan sonra seçim kurulu kesin sonuçları açıklayacak.

DW, dpa/AG, BÖ

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