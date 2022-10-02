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Bosna Hersek'teki seçimlerFotoğraf: Samir Huseinovic/DW
PolitikaBosna Hersek

Bosna Hersek sandık başında

2 saat önce

Bosna Hersek'te bugün kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimler yapılıyor. Karmaşık bir siyasi yapısı olan ülkede 3 milyondan fazla seçmen bulunuyor.

https://www.dw.com/tr/bosna-hersek-sand%C4%B1k-ba%C5%9F%C4%B1nda/a-63311827

Bosna Hersek'te bugün kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimler gerçekleştiriliyor. Devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere, iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda, parlamento üyelerini belirlemek için kayıtlı 3 milyon 368 bin 666 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Ülke, 1995'e kadar süren Bosna Savaşı’ndan bu yana görülen en derin ekonomik krizini yaşıyor. Seçimlerde milliyetçi ve reformist partiler yarışacak. Ülkede etnik gruplar arası gerilim yüksek. Ülkenin yarısını Müslüman Boşnaklar oluştururken, üçte birini Ortodoks Sırplar ve yüzde 15'ini Katolik Hırvatlar oluşturuyor.

Devletin en üst mevkisi Devlet Başkanlığı Konseyini oluşturan Boşnak, Sırp ve Hırvat üyeler için yapılacak seçimde, 9 aday yarışıyor. Boşnakların en büyük siyasi partisi olan Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) adayı Bakir İzetbegovic ile 11 partiden oluşan muhalefet bloğunun desteğini alan Sosyal Demokrat Parti (SDP) lideri Denis Becirovic arasında başkanlık için rekabet sürüyor.

Bosna Savaşı, 1995'te Dayton Barış Antlaşması'nın imzalanmasıyla sona erdi. Anlaşmanın ardından ülkede karmaşık bir siyasi yapı oluştu.  "Yeni" Bosna Hersek'in anayasasında, 3,5 yıl boyunca birbiriyle savaşan Sırp, Boşnak ve Hırvatlar "kurucu halklar" olarak belirlendi. Bu "üç başlı" yapı, Bosna Hersek'i dünyanın en karmaşık siyasi sistemine sahip ülkelerden biri haline getirdi. Özellikle dış politikada "uzlaşma" ile karar alındığından, birçok anlamda Bosna Hersek'in ilerleyişi içeriden durdurulmuş oldu.

Ülkede güvenli seçimlerin olmaması seçim sonuçlarının tahmin edilmesini zorlaştırırken, uzmanlar milliyetçi partilerin kazanacağını öngörüyor. İktidardaki etnik partilerin konuşmaları milliyetçi ve ayrımcı söylemler içerirken, milli çıkarların korunmasına vurgu yapılıyor, ekonomik problemler için muhalefet suçlanıyor.

Sırp Cumhuriyeti (RS) entitisinde Sırp ve Hırvat milliyetçi partilerin iktidarda kalacağı öngörülürken, Rus yanlısı ayrılıkçı Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği Genel Başkanı (SNSD) Milorad Dodik ile Demokratik ilerleme Partisi (DNS) adayı Jelena Trivic arasında rekabet sürüyor.

rtrs / AI, BÖ

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