Borussia Dortmund'a silah üreticisi sponsor

Borussia Dortmund (BVB) kulübü Alman silah üreticisi Rheinmetall ile sponsorluk anlaşması imzaladı, karar tartışmaları beraberinde getirdi.

Almanya'nın en büyük silah üreticilerinden Rheinmetall hisseleri Ukrayna savaşından beri yukarı yönlü. Federal hükümetin Ukrayna'ya gönderdiği silah yardımlarından kâr elde eden şirketin hisseleri bu süreçte yüzde 500 değerlendi. Şirket, top mermisi üretim kapasitesini yılda 200 bin adet artırabilmek için halihazırda Almanya'nın kuzeyinde yeni bir fabrika da inşa ediyor.

Kulübün sponsor tercihi özellikle sosyal medyada tepki çekerken Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke durumu "yeni normal" olarak niteledi.

"Güvenlik ve savunma demokrasimizin köşe taşları. Bu köşe taşlarını nasıl koruduğumuza yakından bakmanın doğru karar olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullanan kulüp CEO'su, "Avrupa'da özgürlüğün nasıl savunulması gerektiğini gördüğümüz şu günlerde yeni normale alışmalıyız" dedi.

Leopard tanklarını da üreten Rheinmetall Almanya'nın en büyük silah şirketi. Fotoğraf: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Rheinmetall, takımın forma sponsoru olmadı. Ancak silah üreticisinin logosu forma dışında birçok noktada belirecek, reklam kampanyalarında yer alacak.

İptal için imza kampanyası

1 Haziran Cumartesi günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de Rheinmetall logosu görünecek. Dortmund final müsabakasında Real Madrid ile karşılaşıyor.

Savaş karşıtı pasifist bir organizasyon olan Alman Barış Topluluğu anlaşmanın iptal edilmesi için imza kampanyası başlattı. Organizasyon, anlaşmanın futbolun ruhuna aykırı olduğu görüşünü dile getirdi.

3 yıl süreli anlaşmanın kulübe her sene yedi haneli gelir getireceği belirtildi. Rheinmetall, Bundesliga'da (Almanya 1. Futbol Ligi) yer alan bir takıma sponsor olan ilk silah üreticisi oldu.

dpa,AP / MUK,HT

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?