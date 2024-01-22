Borrell'den Ortadoğu için iki devletli çözüm planı

Borrell Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanması amacıyla AB ülkelerine bir barış planı sunduğunu açıkladı. Plan iki devletli çözümü kapsıyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi ülkelere Ortadoğu barış sürecini yeniden canlandırmak üzere kapsamlı bir plan sunduğunu açıkladı. Planın iki devletli çözümü hedeflediğini vurgulayan Borrell, bu konudaki iç görüşmelerde başarı sağlandığını söyledi.

Borrell, Pazartesi günü Brüksel'de AB dışişleri bakanlarıyla düzenlediği toplantının ardından yaptığı açıklamada, şu anda ivedi olarak çözülmesi gereken sorunları Gazze'ye insani yardım sağlanması, bombardımanların durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılması olarak sıraladı.

Borrell acil olarak çözülmesi gereken sorunlara işaret ederken, diğer yandan da kalıcı barışa götürecek uzun vadeli planların yaşama geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Ancak bu bizi uzun ve orta vadede bir barış konferansı üzerinde çalışmaktan ve bunu şimdiden planlamaya başlamaktan alıkoymamalıdır" dedi.

Şiddet döngüsünün artık durdurulması gerektiğine işaret eden AB temsilcisi, sunduğu barış planının bu yönde atılmış önemli bir adım olduğunu ifade eti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, barış planı sunduğunu açıkladı. Fotoğraf: Mohamed Azakir/REUTERS

Brüksel'de Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıya AB dışişleri bakanlarının yanı sıra Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan'dan üst düzey diplomatlar ve Arap Birliği Genel Sekreteri katıldı. Katılımcılar kalıcı bir barış için olası girişimler konusunda görüşmelerde bulundu.

İsrail ve Filistin Yönetimi dışişleri bakanlarından açıklama

İsrail ve Filistin Özerk Yönetimi dışişleri bakanları da AB bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü.

İki bakanın bir araya gelmelerinin önlenmesi için temaslar farklı saatlerde gerçekleştirildi.

Filistin Özerk Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Brüksel'de İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonunun derhal durdurulması talebine bir kez daha destek istedi.

El Maliki öğleden sonra yaptığı açıklamada Avrupalı mevkidaşlarına ateşkesi desteklemeleri için "açık ve net" bir çağrıda bulunduğunu belirterek, "Durum kontrolden çıktı, sağlık sistemi çöktü ve on binlerce yaralının Gazze Şeridi'nde yeterli tedavi görmesinin imkanı ve yolu yok" dedi.

İsrail ve Filistin Yönetimi dışişleri bakanları Katz ve Maliki (solda) AB dışişleri bakanlarıyla görüştü. Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance//Lev Radin/Pacific Press/picture alliance

Ateşkesin ilan edilmediği her gün masum çocuklar, kadınlar ve yaşlıların öldüğünü söyleyen Maliki "Bu tahammül ve kabul edilemez" diye konuştu.

El Maliki ayrıca AB'nin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun iki devletli çözümü reddetmesini kınamasını da isteyerek, Netanyahu ile ekibine yaptırım uygulamasını talep etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da, 27 AB ülkesinden hükümet temsilcilerinin katıldığı olağan toplantıda Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın tasfiyesi için destek olunması çağrısını yineledi.

Sabah konferans başlamadan önce bir gazetecinin iki devletli çözüm olasılığına ilişkin sorusuna yanıt vermeyen Katz, amaçlarının rehineleri geri almak ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini yeniden tesis etmek olduğunu söylemişti.

epd,dpa.KNA/TY,BK

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