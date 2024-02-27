Borrell: Hamas'ın gelişmesine İsrail yardımcı oldu

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Filistinlileri bölmek için Hamas'ın gelişmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell İsrail'i eleştiren açıklamalarını sürdürüyor. İspanya'nın başkenti Madrid'de bir iş okulunun forumunda konuşan Borrell, İsrail'in bugün savaş halinde olduğu Hamas'ın gelişmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Borrell, geçen ay yaptığı bir konuşmada İsrail'in radikal İslamcı grubu "yarattığı" ve "finanse ettiği" yönündeki açıklamalarıyla ilgili kendisine sorulan soruya verdiği yanıtta, "Çek göndererek finanse ettiklerini söylemiyorum ama Hamas'ın gelişmesini kolaylaştırdılar" diye konuştu.

"İsrail'in Filistinlileri bölmeye, El Fetih karşısında bir güç yaratmaya oynadığı tartışılmaz bir gerçek" diyen Borrell, "Sayın (İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu'nun parlamento grubu önünde söylediği ve iki devletli çözüme karşı çıkan herkesin Hamas'ın finansmanına katkıda bulunması ve kolaylaştırması gerektiğini söylediği iyi bilinen bir cümlesini tekrarlamakla yetindim" diye ekledi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Fotoğraf: FREDERICK FLORIN/AFP

Von der Leyen'ın İsrail ziyaretini eleştirdi

Borrell, Pazar günü İspanyol El Pais gazetesine verdiği demeçte de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ı "İsrail yanlısı duruşu" nedeniyle eleştirmişti. Ursula von der Leyen'ın Ekim 2023'te Tel Aviv'e yaptığı ziyarette Hamas ile mücadelede AB'nin kayıtsız şartsız desteğini ifade ettiğine dikkat çeken Borrell, "Von der Leyen'ın tamamen İsrail yanlısı bir duruşla ve bir uluslararası siyaset meselesinde kendinden başka hiç kimseyi temsil etmeden yaptığı bu ziyaretin Avrupa açısından yüksek bir jeopolitik bedeli oldu" ifadelerini kullandı.

Borrell, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e olan desteğinin de genç demokrat tabanda oy kaybına neden olacağını söyledi. Borrell "Hamas bir fikirdir ve bir fikire karşı bir başka fikirle mücadele edilebilir. Netanyahu'nun Gazze'ye dair planları kabul edilemez. Gelecek nesiller için nefret tohumları ekiyorlar" dedi.

Borrell İspanyol El Diario gazetesine yaptığı açıklamada da İsrail hükümetini gelen eleştirileri duymak istememekle eleştirdi. Borrell "Antisemit olarak değerlendirilmeden İsrail hükümetini eleştirme hakkımı talep ediyorum. Bu iki şeyin birbiriyle bir alakası yok" diye konuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin Gazze'de ateşkes öngören karar tasarısını veto etmesini de eleştiren Borrell, "Niyetleri bu olmasa da Netanyahu'yu güçlendiriyorlar" dedi.

İsrail'in kendini savunma hakkı olsa da kullandığı gücün "orantısız" olduğunu belirten Borrell, "Zaten bir felakete tanıklık ediyoruz. Birleşmiş Milletler yardımları askıya almak zorunda kaldı ve İsrail açlığı bir savaş silahı olarak kullanıyor. Bu da uluslararası hukuka aykırı" ifadelerini kullandı.

DW, AFP / EC, BK

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