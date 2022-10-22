Johnson başbakanlığa yeniden talip mi olacak?

İngiltere'nin, hakkında çıkan skandallar nedeniyle üç ay önce istifa etmek zorunda kalan eski başbakanı Boris Johnson, halefi Liz Truss'un istifa etmesisonrasında Karayipler'deki tatilini yarıda keserek İngiltere'ye döndü.

Johnson'un Temmuz'da istifa etmesi sonrasında Muhafazakâr Parti'nin yeni lideri seçilen ve İngiltere Başbakanı olan Liz Truss'un, 45 gün görevde kalmasının ardından Perşembe günü istifa ettiğini açıklamasından bir gün sonra Johnson, Dominik Cumhuriyeti'ndeki tatilini yarıda keserek Cumartesi sabahı Londra'nın Gatwick Havalimanına indi. Sky News'in haberine göre Boris Johnson uçaktaki bazı yolcular tarafından yuhalandı.

Resmi olarak eski görevine talip olduğunu henüz açıklamamış olsa da partisindeki bazı milletvekilleri 58 yaşındaki Johnson'un dönmesi gerektiğini ifade etmişti. Ticaret Bakanı James Duddridge de Cuma günü yaptığı açıklamada, Johnson'un kendisine "görev için hazır olduğunu söylediğini" belirtti.

47 yaşındaki Truss'un istifası sonrasında Muhafazakâr Parti'nin liderliği için aday olanların, 24 Ekim Pazartesi öğleden sonraya kadar 100 Muhafazakâr milletvekilinin onayını alarak aday başvurularını resmi olarak yapmaları gerekiyor.

Mordaunt ve Sunak da potansiyel adaylar

Eski Savunma Bakanı Penny Mordaunt, Muhafazakâr Parti'nin yeni lideri olmak istediğini açıklayan ilk isim oldu. Johnson döneminde maliye bakanlığı yapan Rishi Sunak'ın da aday olabileceği konuşuluyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Sunak, Liz Truss'un seçildiği liderlik yarışında da aday olmuştu.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Başbakanlık Konutu önünde yaptığı açıklama ile görevinden istifa etti - (20.10.2022 / Londra) Fotoğraf: TOBY MELVILLE/REUTERS

Liz Truss, Perşembe günü yaptığı istifa açıklamasında düşük vergilere ve büyümeye odaklı bir vizyon belirlediklerini ancak gelinen noktada bunu gerçekleştirmenin mümkün olmadığına işaret etmişti. 5 Eylül'de Muhafazakâr Parti Genel Başkanı seçilen, 6 Eylül'de Kraliçe II. Elizabeth tarafından başbakan olarak atanan Liz Truss, 20 Ekim tarihinde istifasını açıklamasıyla İngiltere tarihinde görev süresi en kısa başbakan oldu.

İngiltere'deki siyasi belirsizlik, yükselen gıda, enerji ve yaşam giderleri nedeniyle, ekonomik büyümenin düşük olduğu bir dönemde gerçekleşti. Ekonomistler ülkenin resesyon tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Yeni gelen Muhafazakâr Parti lideri ve başbakanı zorlu bir ekonomi programı bekliyor.

rtr,AFP,AP / DÇÜ,ET