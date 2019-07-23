Boris Johnson kabine revizyonu ile başladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Londra'da Kraliçe II. Elizabeth'in huzuruna çıktı. Kraliçe, başbakanlık görevini onayladıktan sonra Johnson'a hükümeti kurma görevini verdi. Brexit'in başlıca savunucularından biri olan 55 yaşındaki Johnson'ın ilk açıklaması da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını 31 Ekim'e kadar "eğersiz ve amasız" bir şekilde sağlayacağını söylemek oldu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, başbakanlık görevini onayladıktan sonra Boris Johnson'a hükümeti kurma görevini verdi.

Avrupa Birliği ile selefi Theresa May döneminkinden daha iyi bir anlaşmaya ulaşacakları konusunda iyimser olduğunu ifade eden Johnson, limanlardan bankalara ve hastanelere dek her alanda hazırlıkların hızlandırılacağını vurguladı. İngilizlerin Brexit'in sonlanmasını beklemekten zarar gördüğünü ifade eden Johnson, ayrıca Brexit'ten bağımsız olarak ekonominin canlandırılması için sonbaharda bir paket açıklayacaklarını da duyurdu.

İngiltere'nin aslında Avrupa Birliği'nden Mart ayının sonunda ayrılması planlanıyordu. Ancak Kuzey İrlanda sınırıyla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle Brexit ertelenmişti. Johnson, bu konuyla ilgili açıklamasında da Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Kuzey İrlanda ve Avrupa Birliği üyesi İrlanda arasında sınır kontrollerini kapsayan bir anlaşma istemediğini dile getirdi. Johnson bu konuda Brüksel ve Londra arasında bir anlaşma sağlanamazsa Avrupa Birliği'nden sistemsiz bir çıkışın olabileceği tehdidinde bulundu.

Kabinede revizyon

Johnson'ın başbakanlık görevini devraldıktan sonra ilk işi ise kabinede revizyona gitmek oldu. Jeremy Hunt'ı Dışişleri Bakanlığı görevinden alan Johnson, eski İçişleri Bakanı Sajid Javid'i de Maliye Bakanlığına aday gösterdi. Dışişleri Bakanlığına da eski Brexit Bakanı Dominic Raab'ı aday gösteren Johnson, görevden aldığı Hunt'a da kabinede başka bir görev üstlenmesini önerdi. Ancak Hunt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanlığı görevini onurla yerine getirdiğini, ancak şimdi kendisi için arka sıralarda oturma zamanı olduğunu vurguladı.

Merkel ve Putin'den tebrik mesajı

Johnson'a tebrik mesajları da gelmeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin refahı için Johnson'a şans ve başarı dilerken Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter hesabından "İngiltere, Almanya'nın yakın bir ortağı ve dostu ve Avrupa'nın bir parçası olarak kalmaya devam edecek. İyi şanslar, Boris" mesajını paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Johnson'a başarı dileyerek Moskova ve Londra arasındaki ilişkilerin her iki ülkenin ve halklarının çıkarına uygun şekilde gelişmesinden yana olduğunu belirtti. Moskova ile iyi ilişkiler içinde olmayan Theresa May, Putin'den sorumsuz ve istikrarsızlaştıran faaliyetlerine son vermesi çağrısında bulunmuştu. Eski casus Sergey Skripal ve kızının Mart 2018'de Londra'da eski Sovyetlerle geliştirilen Noviçok adlı sinir gazı ile zehirlenmesi İngiltere ve Rusya arasında krize neden olmuştu.

AFP,dpa/HS,AÜ

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