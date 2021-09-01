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Almanya'nın eski başkenti olan Bonn, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin güneyinde, Ren Nehri'nin her iki yakasına yayılan bir kenttir.
Bonn'da Deutsche Welle, Deutsche Post, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumların yan sıra Alman hükümetine ait bazı bakanlık ve temsilcilikler de bulunur. Başkentin Berlin'e taşınmasıyla özellikle hükümet ve kamu binalarının yoğunlaştığı bölgenin çehresi büyük ölçüde değişmiştir.
Delta varyantının özellikle gençler arasında da yayıldığına dair haberler çocuklara yönelik aşı uygulaması tartışmalarını alevlendirdi. ABD, AB ve Kanada ile bazı ülkelerde 12 yaş üzeri gençlere aşı onayı çıkmasıyla beraber bazı ebeyenler çocuklarına aşı yaptırmaya başladı. Bonn Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Soyhan Bağcı konuya dair sorularımızı yanıtladı.
Türkiye'nin ünlü müzik topluluğu Kardeş Türküler ile Almanya'nın Bonn Beethoven Orkestrası müzikle köprüler kurmaya devam ediyor. Bonn'da verdikleri konserde Ulvi Cemal Erkin'in de eserleri yer aldı. DW Türkçe konser öncesinde Kardeş Türkülerle buluştu...
Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesine katılmak üzere yola çıkan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uçağı Hollanda üzerinde arızalandı. Konrad Adenauer adlı başbakanlık uçağı Köln/Bonn Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Merkel Cuma sabahı tarifeli uçakla Madrid'den Buenos Aires'e hareket etti.
Türkiye'de Dolar ve Euro'daki artış sürüyor. Peki, mevcut kurlarla bugün Almanya'yı ziyaret etmiş olsaydınız neye ne kadar öderdiniz? Listeyi Almanya'nın Bonn kentinde bir restoranda yiyeceğiniz yemek ve içeceklere ödeyeceğiniz minimum ücretlerle diğer turistik aktivite, konaklama ve ulaşım ücretlerini baz alarak hazırladık. Euro'yu ise ortalama 7,5 TL olarak ele aldık.