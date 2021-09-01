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Bonn

Almanya'nın eski başkenti olan Bonn, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin güneyinde, Ren Nehri'nin her iki yakasına yayılan bir kenttir.

Bonn'da Deutsche Welle, Deutsche Post, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumların yan sıra Alman hükümetine ait bazı bakanlık ve temsilcilikler de bulunur. Başkentin Berlin'e taşınmasıyla özellikle hükümet ve kamu binalarının yoğunlaştığı bölgenin çehresi büyük ölçüde değişmiştir.

School Vaccination For Students Over 12 Y.O. Starts In Dusseldorf a student receives her vaccination in a Leibniz Montessori gymnasium in Duesseldorf, Germany on August 27, 2021 as school offers vaccination for students from 12 years old. Dusseldorf Germany tang-notitle210827_npQrX PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xYingxTangx

"Üç çocuğumu da aşılatmak istiyorum" 01.09.2021

Delta varyantının özellikle gençler arasında da yayıldığına dair haberler çocuklara yönelik aşı uygulaması tartışmalarını alevlendirdi. ABD, AB ve Kanada ile bazı ülkelerde 12 yaş üzeri gençlere aşı onayı çıkmasıyla beraber bazı ebeyenler çocuklarına aşı yaptırmaya başladı. Bonn Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Soyhan Bağcı konuya dair sorularımızı yanıtladı.
Passengers seen with the obligatory face masks at Athens International Airport ATH LGAV in Athens, Greece on June 18, 2020, after the Coronavirus lockdown quarantine and travel restrictions. Passengers wearing face masks and gloves, using hand sanitizers as a preventive measure against the spread of the COVID-19 pandemic. Greece and Europe closed the borders for people outside of Europe and the Schengen zone for a long time but Greece started lifting the traffic ban since June 15, 2020 for Schengen zone countries and more easing will come on July 1, 2020. Arriving passengers are subject to coronavirus test. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Türkiye'den Almanya'ya gelen yolcularda "kaçak altın" gümrüğe takıldı 30.04.2021

Köln/Bonn Havalimanı Gümrüğü Türkiye'den gelen yolcularda resmi makamlara bildirilmemiş yüklü miktarlarda altına rastlandığını açıkladı. 1 Mart-21 Nisan arasında 100 bin euroluk "kaçak altın" gümrüğe takıldı.

Ensemble mit Zeitzeugen auf der großen Leinwand projiziert . FIDELIO von Ludwig van Beethoven MUSIKALISCHE LEITUNG: Dirk Kaftan / REGIE: Volker Lösch / BÜHNE: Carola Reuther / KOSTÜME: Alissa Kolbusch / LICHT: Max Karbe / CHOREINSTUDIERUNG: Marco Medved / DRAMATURGIE: Stefan Schnabel, Bernhard Helmich Premiere: 1. Januar 2020, OPERNHAUS

Beethoven'ın Fidelio'su Türkiye'deki siyasi tutukluları anlattı 07.01.2020

Bonn Tiyatro ve Operası, Beethoven’ın Fidelio adlı operasını Türkiye’deki siyasi tutuklulara adadı. Ahmet Altan’dan Demirtaş’a tutukluların serbest bırakılması talep edilirken Merkel'e yollanacak kartpostallar dağıtıldı.
GERMANY, BONN - MAY 14: Our Ludwig, the citizen action for the 250th birthday of Ludwig van Beethoven. 500 times Beethoven on the Bonn Muensterplatz. Art installation by the concept artist Professor Ottmar Hoerl. Beethoven figures are waiting for their installation on the square. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Beethoven 250 yaşında 17.12.2019

Ünlü Alman besteci Beethoven'in 250. yaş günü kutlamaları sanatçının doğduğu kent olan Bonn'da başladı. Etkinlikler Almanya çapında bir yıl sürecek.

Historische Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert, Notenhandschrift, As Dur Sonate Op. 26, und Portrait von Ludwig van Beethoven, 1770 -1827, ein deutscher Komponist der Wiener Klassik | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Beethoven'in eserini yapay zeka tamamlıyor 08.12.2019

2020 yılında doğumunun 250'inci yıl dönümü kutlanacak olan ünlü Alman besteci Ludwig van Beethoven'in hayattayken tamamlayamadığı 10. Senfonisi, yapay zeka tarafından bitirilecek.

Kardeş Türküler Beethoven Orkestrası ile buluştu 17.11.2019

Türkiye'nin ünlü müzik topluluğu Kardeş Türküler ile Almanya'nın Bonn Beethoven Orkestrası müzikle köprüler kurmaya devam ediyor. Bonn'da verdikleri konserde Ulvi Cemal Erkin'in de eserleri yer aldı. DW Türkçe konser öncesinde Kardeş Türkülerle buluştu...

dpatopbilder - 24.07.2019, Bayern, München: Kinder spielen an einem kleinen Wasserfall im Eisbach im Englischen Garten. Foto: Peter Kneffel/dpa | Verwendung weltweit

Almanya'da sıcaklık rekoru kırıldı 25.07.2019

Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Almanya'da 42,6 derece ile sıcaklık rekoru kırıldı. Berlin'de siyasiler de aşırı sıcaklara çare arıyor.

18.03.2019, Rheinland-Pfalz, Mainz: Ein Mann steht im Gebäude der Bundesnetzagentur vor einer Leinwand mit der Aufschrift «5G». Die neue Mobilfunkgeneration 5G ist eine große Sache für die Telekommunikationsbranche, entsprechend hoch ist das Interesse an Frequenzblöcken bei einer Versteigerung der Bundesnetzagentur. Ein Spieltheoretiker schätzt nun die Lage am Auktionstisch ein. (zu dpa «Experte zur 5G-Auktion: «Wer zurückzieht, ist der große Verlierer»» vom 01.05.2019) Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Almanya 5G teknolojisini kullanmaya başladı 04.07.2019

Alman telekom devi Deutsche Telekom 5G teknolojisini başlattı. Şimdilik Bonn ve Berlin'i kapsayan teknolojinin 2020 yılında 20 Alman şehrinde kullanılması planlanıyor.

Bonn'un merkezi bir çiçek denizi gibi 09.04.2019

Bonn'un eski kent merkezinde (Altstadt) yine kiraz çiçekleri turistleri kendine çekiyor. Adeta çiçek denizini andıran pembe çiçekleri görmek için dünyanın her yerinden insan kente geliyor.
Visitors talk about the picture 'American Jesus: Hold me, carry me boldly' from US artist David LaChapelle at a preview of the exhibition 'Michael Jackson: On The Wall' at the Bundeskunsthalle museum in Bonn, Germany, Thursday, March 21, 2019. The exhibition around the controversial iconic pop idol is open until July 14. (AP Photo/Martin Meissner) |

Tartışmalara rağmen Michael Jackson sergisi açıldı 22.03.2019

Michael Jackson'ın çocuk istismarında bulunduğu tartışmalarına karşın Almanya'nın Bonn kentinde müzisyene adanmış bir sergi açıldı. Serginin organizatörleri istismar tartışmalarını da gündemde tutmak istiyor.
21.03.2019 Ditib Zentralmoschee Bonn Hochstadenring 43, 53119 Bonn

Almanya'da camiler güvenli mi? 22.03.2019

Yeni Zelanda'daki 50 kişinin öldürüldüğü cami saldırılarından sonra Almanya'daki camilerin güvenliği tartışılıyor. DW Türkçe, Türklere camiye giderken kendilerini güvende hissedip hissetmediklerini sordu.

Passengers wait during a strike by Aviapartner baggage handlers at Zaventem international airport near Brussels, Belgium October 27, 2018. REUTERS/Eric Vidal

Almanya'da havalimanlarında uyarı grevi 10.01.2019

Almanya'da Stuttgart, Düsseldorf ve Köln/Bonn havalimanlalarında bugün uyarı grevi yapılacak. Grev nedeniyle uçuşlarda gecikme ve iptaller gündemde.
Bildnummer: 59895200 Datum: 18.06.2013 Copyright: imago/Future Image Der Airbus A340, Theodor Heuss - Bundeskanzlerin Angela Merkel am Fughafen Tegel. Berlin, 18.06.2013 Foto:xS.xSchrapsx/xFuturexImage Politik x0x xsk 2013 quer Aufmacher 313X VIP 16+01 Regierungsflugzeug Flugzeug Regierungsmaschine der Flugbereitschaft des Bundesministeriums d Lufttransportgeschwader Deutsche Luftwaffe Politik Politiker Besuch Staatsbesuch Ankunft Empfang Flughafen Airport 59895200 Date 18 06 2013 Copyright Imago Future Image the Airbus A340 Theodor Heuss Chancellor Angela Merkel at Fughafen Tegel Berlin 18 06 2013 Photo XS politics x0x xSK 2013 horizontal Highlight 313X VIP Government aircraft Aircraft Government machinery the Flight readiness the Federal Ministry D Air transport squadron German Air Force politics Politicians Visit State Visit Arrival Reception Airport Airport

Merkel'in uçağı acil iniş yaptı 30.11.2018

Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesine katılmak üzere yola çıkan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uçağı Hollanda üzerinde arızalandı. Konrad Adenauer adlı başbakanlık uçağı Köln/Bonn Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Merkel Cuma sabahı tarifeli uçakla Madrid'den Buenos Aires'e hareket etti.
Public Viewing des Beethovenfests auf dem Bonner Marktplatz, 2.9.18

"Beethoven’i seviyorum. Çünkü..." 11.09.2018

Almanya’nın Bonn kentinde, her yerde varlığı hissedilen Beethoven adına düzenlenen en renkli günler başladı. Beethoven Festivali zamanı... Peki Ludwig van Beethoven neden bu kadar seviliyor?

Bugün Almanya'ya gelseniz cebinizden ne kadar çıkar? 10.08.2018

Türkiye'de Dolar ve Euro'daki artış sürüyor. Peki, mevcut kurlarla bugün Almanya'yı ziyaret etmiş olsaydınız neye ne kadar öderdiniz? Listeyi Almanya'nın Bonn kentinde bir restoranda yiyeceğiniz yemek ve içeceklere ödeyeceğiniz minimum ücretlerle diğer turistik aktivite, konaklama ve ulaşım ücretlerini baz alarak hazırladık. Euro'yu ise ortalama 7,5 TL olarak ele aldık.

ARCHIV - In Polizei-Westen gekleidete Polizisten stehen am 30.07.2016 in Reutlingen (Baden-Württemberg) vor der Postbank Reutlingen, um einen Trauermarsch zu begleiten. Experten wollen am 25.10.2016 darlegen, wie sich die Thüringer Polizei künftig aufstellen sollte. Foto: Silas Stein/dpa (zu dpa «Experten legen Vorschläge zur Polizeistrukturreform vor» vom 25.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ABD'li profesörden Alman polisine ağır suçlama 14.07.2018

Almanya'nın Bonn kentinde antisemitist saldırıya uğrayan ABD'li bir profesör, yanlışlıkla saldırgan sanılıp şiddete maruz kalınca Alman polisine ağır suçlamalarda bulundu.

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