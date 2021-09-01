Almanya'nın eski başkenti olan Bonn, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin güneyinde, Ren Nehri'nin her iki yakasına yayılan bir kenttir.

Bonn'da Deutsche Welle, Deutsche Post, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumların yan sıra Alman hükümetine ait bazı bakanlık ve temsilcilikler de bulunur. Başkentin Berlin'e taşınmasıyla özellikle hükümet ve kamu binalarının yoğunlaştığı bölgenin çehresi büyük ölçüde değişmiştir.