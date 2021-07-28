 Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı | Türkiye | DW | 28.07.2021

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Türkiye

Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Yabancı uyruklulara yönelik su faturaları ve katı atık vergilerinde 10 kat zam yapacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı yabancı uyruklulara yönelik su faturaları ve katı atık vergilerinde 10 kat zam yapacağını açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın "görevi kötüye kullanma" ve "nefret ve ayrımcılık" suçlamalarıyla başlatıldığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre suç duyurusu Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından yapıldı. Haberde bireysel olarak da birçok vatandaşın suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Pazartesi günü yaptığı açıklamada yardımı kesmelerine rağmen yabancı uyrukluların kentten gitmediklerini söylemiş, "Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik” demişti. "Önümüzdeki hafta belediye meclisi var" diyen Özcan "Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız" diye konuşmuştu.

DHA / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 