Bolton’ın Trump’ı yerden yere vuran kitabı satışa çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın tartışmalara neden olan "The Room Where It Happened" (Olayın Gerçekleştiği Oda) adlı kitabı bugün satışa çıktı.

Kitap, Başkan Trump tarafından sert bir dille eleştirilmiş, Trump Bolton'ı "yetersiz" ve "yalancı" olmakla suçlamıştı. Bolton kitap piyasaya çıkmadan verdiği söyleşilerde Trump'ın başkanlık yapmak için "uygun" olmadığı tezini savundu.

Bolton Pazar akşamı ABC'ye verdiği söyleşide Başkan Trump ile ilgili olarak "Bu işi yapacak yeteneğe sahip olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkemeden engelleme talebine ret

Trump yönetimi kitabın yayınlanmasını gizli bilgiler içerdiği gerekçesi ile mahkeme kararı ile engelletmeye çalıştı ancak mahkeme Cumartesi günü kitapla ilgili geçici ihtiyati tedbir talebini reddetti. Ancak mahkeme yargıcı Bolton'ı ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atmakla eleştirdi. Adalet Bakanlığı halen eski danışmanın ulusal güvenliği tehlikeye attığı iddiasıyla hukuksal mücadeleye devam ediyor.Bolton'ın cezai bir hukuki sorumlulukla karşılaşabileceği belirtiliyor.

Başkan Trump Bolton'ın kitabın yayınlanması nedeniyle "çok yüksek bir bedel ödeyeceği" uyarısında bulundu.

Trump kitabı yayınlamaması için Bolton'ı uyarmıştı

Kitaptaki iddialar

Yayımlanmasından önce bazı bölümleri medyaya sızan kitapta, Başkan Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen talep üzerine ABD'deki Halkbank davasına müdahale ettiği öne sürülüyor. Bolton, ABD Başkanı'nın geçmişte Halkbank davasına müdahale ederek savcıları değiştirme sözü verdiğini iddia etti.

Erdoğan'ın New York Güney Bölgesi savcılarınca İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank'ın masum olduğunu belirttiği bir notu Mayıs 2018'de Trump'a ulaştırdığını belirten Bolton, ABD Başkanı'nın da Türkiye ve Çin'deki şirketlerle ilgili hukuki süreçlere müdahale ederek "sevdiği diktatörlere kişisel iyilikler yapmaya" istekli olduğunu gösterdiğini yazdı.

Bolton "Trump, Erdoğan'a konuyla ilgileneceğini ve Güney Bölgesi savcılarının kendi adamı olmadığını, Obama'nın adamı olduğunu ancak yerlerine kendi adamlarını yerleştirince sorunun da çözüleceğini söyledi" diye yazdı.

Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, kitabında, "adaletin engellenmesinin" Beyaz Saray için "bir hayat biçimi" olduğunu ifade etti.

Bolton kitapta ABD Başkanı'nın Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile Haziran 2019'da kapalı kapılar ardında yaptığı bir görüşmede Kasım 2020'deki seçimleri kazanabilmesi için destek istediği ve Uygurlara yönelik gözaltı kamplarının inşasına devam edilmesi yönünde teşvikte bulunduğunu öne sürdü.

Bolton, 9 Nisan 2018'den 10 Eylül 2019'a kadar Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptı.

dpa/SSB, HT

