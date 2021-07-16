Boğaziçi'ne rektör atanan İnci, Can Candan'ın görevine son verdi

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine vekaleten atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, öğretim görevlisi Can Candan'ı görevden aldı.

Can Candan

Candan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Naci İnci, bugün bana 2007'den bu yana öğretim görevlisi olarak çalıştığım Boğaziçi'ndeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görüşü alınmadan 'vekaleten' son verdiğine dair bir yazı göndermiş. Sizlerle paylaşıyor, yorumunu ve değerlendirmesini de sizlere bırakıyorum" dedi.

İnci, görevden almaya gerekçe olarak Candan'ın "öngörülen on iki saat ders verme yükümlülüğünün yalnız altı saatini" yerine getirmiş olmasını ve hakkındaki disiplin soruşturmasını gösterdi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı: "Görev sürenizin 15.07.2021 tarihi itibariyle sona ermiş olması, bu güne kadar Üniversitemize yeniden atanmanız konusunda herhangi bir müracaatta bulunmamanız, ayrıca 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 36/3. maddesinde Öğretim Görevlileri için öngörülen on iki saat ders verme yükümlülüğünün yalnızca altı saatini yerine getirebilmeniz nedeniyle görevinize devam etmenizde yarar bulunmadığı değerlendirilmiş, öte yandan hakkınızda 10.07.2021 tarih ve 21366 sayılı Rektörlük Olur'unda belirtilien 'kişileri aşağılama ve küçük düşürme amacı güden ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde paylaşımlarla amirlerine ve Üniversitemiz yöneticilerin hakarette bulunma' iddiası ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında disiplin soruşturması açılması ve bu kapsamda soruşturmanın devam ediyor olması hususu da dikkate alınarak 16.07.2021 tarihi itibariyle Üniversitemizdeki görevinize son verilmiş bulunmaktadır" denildi.

Can Candan 14 yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyordu.

DW / EC, HS

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