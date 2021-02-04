Boğaziçililere destek eylemlerinde çok sayıda gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi'ne kurum dışından Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto ve protestolara destek için düzenlenen eylemler de Cuma günü devam etti.

Eylemlerde Rektör Melih Bulu'nun istifası talep edilirken İstanbul Kadıköy'deki eylemde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta ile birlikte tüm öğrencilerin serbest bırakılması talep edildi.

Ankara'da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak için yapılan eylemde 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kadıköy'deki protestolarda tutuklanan iki kişiye destek olmak için Ankara Konur Sokak'ta düzenlenen eylemde basın açıklaması yapıldı. Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba polis biber gazı ile müdahale etti. Gözaltına alınan 22 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ankara'daki bir diğer eylem ise Bilkent Üniversitesi kampüsünde düzenlendi. Bilkent Üniversitesi öğrencileri "Aşağı Bakmayacağız Baş Eğmeyeceğiz" ve "Üniversitelerimizi Savunacağız" yazılı pankart ve "Üniversiteler tek adama biat etmeyecek", "Kayyumlar gidecek biz kalacağız" yazılı dövizlerle yaptıkları eylem ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek verdiler.

İzmir ve Adana'da gözaltılar

İzmir Alsancak'ta Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek vermek amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polisin sert müdahalesi geldi. Yurttaşlar bu sırada öğrencilerin tartaklanmasına ve gözaltına alınmasına tepki gösterirken, çok sayıda öğrencinin gözaltına alındı. Eylemci öğrencilere destek veren HDP Milletvekilleri Garo Paylan, Serpil Kemalbay ve Murat Çepni de sert müdahale nedeniyle polis şefiyle tartıştı.

İzmir Öğrenci Dayanışması, sosyal medya hesabından 32 kişinin gözaltına alındığını duyurdu ve polisin müdahalesine dair görüntüler paylaştı.

Adana'da da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek vermek için toplanan gruptan 8 kişi gözaltına aldı. Adana Valiliği'nin 15 gün süreyle kentteki bütün yürüyüş ve gösterileri yasaklaması nedeniyle polis Atatürk Caddesi'ndeki eyleme izin vermedi. Grubun ısrar etmesiyle polis 8 kişiyi gözaltına aldı, grup daha sonra polis gözetiminde yaptığı basın açıklaması sonrasında dağıldı.

"Utanç kaynağı kara bir hafta"

Boğaziçi Üniversitesi'nde de öğrenci ve akademisyenler de eylemlerini sürdürdü.

Beş haftadan beri rektörlük binasına sırtlarını dönerek protestolarını sürdüren Boğaziçili akademisyenler Cuma günü de eylem yaptı.

Melih Bulu'nun verdiği bir mülakatta, kendisine destek vermeyen 20 öğretim üyesi olduğunu söylemesi nedeniyle akademisyenler eylemlerinde, kaç kişi olduklarını gösteren sayıların yer aldığı afişleri ellerinde tuttu. Yaptıkları basın açıklamasında "Bugün de bu meydanda görüldüğü gibi yüzlerce hoca olarak atanmış rektörün istifasını talep ediyoruz" diyen öğretim üyeleri, son bir haftayı "utanç kaynağı kara bir hafta" olarak nitelendirdi. Boğaziçili öğretim üyeleri, "Öğrencilerimize, haklı taleplerimize destek verenlere ve hocalarımıza uygulanan bu şiddet ve taciz derhal durdurulmalıdır" dedi. Öğretim üyelerinin eylemine öğrenciler de alkışlarla destek verdi.

ODTÜ'lü akademisyenlerden destek

ODTÜ öğretim üyeleri de Boğaziçi Üniversitesi'ne destek verdi

Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) akademisyenleri de Boğaziçi Üniversitesi'ne destek eylemi düzenledi. Yapılan basın açıklamasında, "Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasına karşı, temel evrensel özerk-demokratik-üretken üniversite akademik geleneklerini ve ilkelerini savunan tüm Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin haklı itirazlarına katılıyoruz ve onları sonuna kadar destekliyoruz" denildi.

DHA,ANKA/JD,HS

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