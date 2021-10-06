Boğaziçililer 35 gündür tek kişilik hücrede

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamalarına karşı protestolar 311'inci gününü doldururken, protestolar sebebiyle tutuklanan öğrenciler Berke Gök ve Pelit Özen 35 gündür Metris Cezaevi’nde tutuluyor.

İki öğrenci 4 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde düzenledikleri bir protesto sebebiyle rektör Prof. Dr. Naci İnci ve özel güvenlik görevlilerin bizzat şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. Tutuklanan öğrenciler "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ve "kamu malına zarar verme" suçlamalarıyla karşı karşıya. Ancak öğrencilerin avukatlarına göre suçlamalarda ve tutuklama sürecinde ciddi tutarsızlıklar mevcut.

Avukatların verdiği bilgiye göre öğrencilerin tutuklanmalarının üzerinden 35 gün geçmesine rağmen henüz savcılık tarafından bir iddianame de hazırlanmış değil, bu sebeple duruşma tarihi de belirsiz. Avukatlarına göre bu belirsiz süreç, eğitimlerine devam edemeyen öğrencileri çok daha olumsuz etkiliyor.

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