Boğaziçili öğrencinin bursu kesilemeyecek

Ankara 6. İdare Mahkemesi Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasını protesto ettiği gerekçesiyle bursu kesilen bir öğrencinin açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verdi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin burslarının kesilmesinin gerekçesi olarak gösterilen düzenlemenin 2008 yılında yönetmelikten çıkarıldığı ortaya çıktı.

Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolara katılan bazı öğrencilere burs ve kredilerin kesileceği bildirilmişti. Ancak bursların kesilmesinin gerekçesi olarak belirtilen hükmün, 2008 yılında yönetmelikten çıkarıldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, öğrencilere bildirilen Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün "anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici davranışlarda bulunan (direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) öğrencilere burs ve kredi verilmeyeceği" hükmü 2004'teki yönetmelikte yer almasına rağmen, 2008'de yönetmelikten çıkarıldı.

ANKA/TY,BK

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