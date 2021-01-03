Boğaziçili öğrencilerin AKP'li rektör isyanı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından üniversite rektörlüğüne geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto etti. Güney Kampüs önünde bir araya gelen öğrenciler "İntihalci rektör istemiyoruz", "Üniversiteler bizimdir", "Kayyum rektör istemiyoruz" sloganları attı. Öğrenciler, üniversitenin rektörlük binasına da "Bu Bina AKP’li Melih Bulu'nun Rektör Atanması Sebebiyle Boğaziçi Öğrencileri Tarafından Mühürlenmiştir!" ifadesinin yer aldığı bir mühür bastı. Melih Bulu'nun rektörlükte olduğu duyumu üzerine Güney Kampüs'te eylemlere devam etmek isteyen öğrencilere karşı polis barikatları kuruldu. Polis, barikatı aşmak isteyen öğrencilere müdahale etti, biber gazı kullandı. Çıkan arbedede bazı öğrenciler gözaltına alındı.

Güney Kampüs kapısı önünde basın açıklaması yapan öğrenciler, Kuzey Kampüs'te konuya ilişkin bir açık forum düzenledi. Öğrenciler ve güvenlik görevlileri arasında kampüs kapılarının açılmaması nedeniyle arbede yaşandı. Öğrenciler, üniversitenin rektörlük binasına "Bu Bina AKP’li Melih Bulu’nun Rektör Atanması Sebebiyle Boğaziçi Öğrencileri Tarafından Mühürlenmiştir!" ifadesinin yer aldığı mühür Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan basın açıklamasında Boğaziçi Üniversitesi'ne 1980 askeri rejim döneminden beri ilk defa okul dışından bir rektör ataması yapıldığına dikkat çekilerek "Bu atamayı kabul etmiyoruz ve vazgeçmiyoruz. 2016 yılında yapıldığı gibi yine bir gece yarısı tepeden inme bir şekilde üniversitemize yapılan yeni bir rektör ataması ile karşı karşıyayız. Bu durum 2016 yılından beri devam eden anti demokratik uygulamalarının bir devamıdır" denildi.

Rektör atamasının politik olduğu belirtilen açıklamada, "Akademi, ideolojiler ve siyaset üstü bir oluşumdur, ancak üniversite mensuplarının iradesini hiçe sayarak üniversitemize bir rektör atanması politiktir. Biz öğrenciler olarak üniversitemizin ilkelerine ve kültürüne binaen üniversitemiz özerkliğinin tepeden atanan herhangi bir akademisyen değil, üniversite mensuplarının yaptığı demokratik yollarla belirlenen bir rektör seçimiyle sağlanacağını savunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri taleplerini ise "Tüm üniversitelerdeki kayyum rektörlerin istifasını, bütün rektörlerin demokratik yöntemlere uygun olarak seçimle belirlenmesini istiyor ve akademisyenlerden acilen yeni bir seçim düzenlemelerini talep ediyoruz. Bu demokratik tavır ve zorunluluğun bütün üniversitelerde yer bulması için hem diğer üniversitelerden öğrenci arkadaşlarımızı hem de mezunlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz" şeklinde dile getirdi.

Öğrenciler salı günü dersleri boykot edeceklerini duyururken, çarşamba günü de eyleme devam edeceklerini açıkladı.

Çelik: Siyasi kimliği olması suç değildir

Protesto gösterilerinin ardından bir açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Melih Bulu'ya gösterilen tepkilere yanıt verdi. Çelik, "Rektör olarak atanan hocamızın siyasi kimliği üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Şimdi isim vermek istemiyorum, geçmişte bir Boğaziçi Rektörünün ANAP'a danışmanlık yaptığı biliniyor, SHP'ye yakınlığı biliniyor. Bir insanın siyasi kimliği olması suç değildir" diye konuştu.

Tartışmaların odağındaki Prof. Dr. Melih Bulu, dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kendisini bu göreve getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'a teşekkür etmişti. Bulu açıklamasında, "şu ana kadar elde ettiği tecrübe ile yaptığı analiz sonucu Boğaziçi'nin hak ettiği yere gelmesi için üzerinde çalışılması gerekenler" olduğunu belirterek "Boğaziçi'nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi'ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz. O sebeple üniversite olarak bizi asıl işimiz olan bilimsel üretimden uzaklaştıracak her tür girişime de birlikte karşı gelmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

DW,ANKA/BÖ,HS

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