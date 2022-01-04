Boğaziçili öğrenciler Berke ve Perit hakkında tahliye kararı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Naci İnci'ye yönelik 4 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen protestolar nedeniyle haklarında 5 yıl 3'er aydan 25 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılan 2'si tutuklu 14 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bugün hâkim karşısına çıktı.

22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme, 94 gündür tutuklu bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Caner Perit Özen ve Enis Berke Gök'ün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme, tutuksuz yargılanan 12 öğrencinin ise imza yükümlülüklerinin kaldırılmasına ve yurtdışı çıkış yasaklarının devam etmesine hükmetti.

Davacı Prof.Dr. Naci İnci davanın "mağduru"

Prof. Dr. Naci İnci'nin "davacı mağdur" olarak yer aldığı iddianamede öğrencilere, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama," "Kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişiyle hürriyetinden yoksun kılma," "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlamaları yöneltildi.

"Korku ve heyecandan dolayı aracın üzerine çıktım"

Öğrenciler Caner Perit Özen ve Enis Berke Gök, duruşmaya tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlandı. Gök, savunmasında atılı suçlamaları kabul etmediğini, güvenliklerin olay anındaki sert müdahalesinden sonra yaşadığı korku ve heyecandan dolayı aracın üzerine çıktığını, aracın üzerinde birkaç saniye kaldığını söyledi.

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"Kötülüğün sıradanlaştığı bir durum"

Caner Perit Özen ise 94 gündür tutuklu bulundukları süreci "Kötülüğün sıradanlaştığı bir durum" olarak nitelendirdi ve tutukluluklarının cezalandırmaya yönelik siyasi bir karar olduğunu iddia etti. Savunmasında "Bizler yalnızca eğitim hakkı gasp edilmiş akıllı gençler değiliz, bizim bir mücadelemiz var. Kayyumlar gibi el pençe divan durup hesap vereceğimiz biri de yok" ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerin avukatları, protesto düzenlemenin bir hak olduğunu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin de anayasal haklarını kullandıklarını vurguladı. Avukatlar, tutuklu öğrencilerin tutukluluk şartlarının gerçekleşmediğini, delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmadığı için tutukluluk hallerinin devamına ilişkin yeterli gerekçe de bulunmadığını savundu.

Mahkeme tahliye kararı verdi

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutuklu kaldıkları süre ve atılı suçun mahiyetini değerlendirerek, haftada bir gün imza ve yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla sanıklar Caner Perit Özen ve Enis Berke Gök hakkında tahliye kararı verdi. Mahkeme, tutuksuz yargılanan 12 öğrencinin ise imza yükümlülüklerinin kaldırılmasına ve yurtdışı çıkış yasaklarının devam etmesine hükmetti.

Mahkeme önünde öğrencilere destek verildi

Kararın açıklanmasının ardından şikayetçilerin avukatı söz alarak, "Suç tarihinde yaşanan olaylar konuşulur ama müvekkillerimin başarısı ve üniversitenin başarısı şu an zedelenmiştir" dedi ve davaya katılma talebinde bulundu. Davanın bir sonraki duruşması 21 Mart'ta görülecek.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri 4 Ekim 2021 tarihinde kampüste bir protesto düzenlemiş, rektörlük binasından çıkan Prof. Dr. Naci İnci ise protestocu öğrencilerin arasından geçerek aracıyla kampüsten çıkmak istemişti. Öğrenciler İnci'nin bindiği aracın etrafında toplanmış ancak şoför, aracı sürmeye devam etmişti. Olay sırasında öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu görüntüler üzerine ertesi gün "Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyorsunuz, daha sonra aracın üstüne çıkıp tepinmeye başlıyorsunuz. Böyle bir öğrenci olamaz. Onlar olsa olsa üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir" açıklamasında bulunmuştu.

Prof. Dr. Naci İnci'nin kendisini protesto eden öğrenciler hakkında bizzat şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto eylemleri bir yılını doldurdu

Erdoğan'ın açıklamasının ardından, protestoya katılan öğrenciler kampüs içinde ve dışında gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerden Caner Perit Özen ve Enis Berke Gök 6 Ekim 2021 tarihinde tutuklandı.

Aralarında Özen ve Gök'ün de bulunduğu 14 öğrenci hakkında ilk iddianame, tutuklamalardan iki ay sonra, 10 Aralık 2021'de hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Naci İnci mağdur, İnci'nin makam şoförü ile iki güvenlik görevlisi müşteki, 6 Ekim'den bu yana tutuklu bulunan Berke Gök ile Caner Perit Özen'in de aralarında bulunduğu toplamda 14 öğrenci ise şüpheli olarak yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi protestoları, 2 Ocak 2021 tarihinde Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından üniversiteye rektör olarak atanmasıyla başlamıştı. Bulu, 15 Temmuz 2021'de gece yarısı yayınlanan bir Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Naci İnci atanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve mezunları, bir yıldır protestolarına devam ediyorlar, üniversite rektörlerinin atama yoluyla değil seçimle belirlenmesi gerektiğini savunuyorlar.

Fatima Çelik

© Deutsche Welle Türkçe