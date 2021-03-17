Boğaziçi: Gökkuşağı bayrağı taşıyan öğrencilere gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi önünde bugün protesto gösterisi düzenleyen öğrencilere LGBTİ bayrağı açtıkları için polisin müdahale ettiği bildirildi. Öğrenciler ve çevik kuvvet ekipleri arasında yaşanan arbede sonrası dört öğrenci gözaltına alındı.

Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren diğer öğrencileri de ablukaya alan polis, ardından sekiz öğrenciyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler emniyete götürülürken, polis ekipleri okul çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

"Arkadaşlarımız serbest kalmadan dağılmıyoruz"

Polis ablukasındaki öğrenciler ise yaptıkları basın açıklamasında, "Gökkuşağı bayrağı açtığı için soruşturma açılan arkadaşımıza destek olmak için Güney Kampüs'ten Kuzey Kampüs'e yürüyen dört arkadaşımız polis tarafından ellerindeki bayraklar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Arkadaşlarımızı geri almaya çalışırken Kuzey Kampüs'e doğru polis şiddetiyle sürüldük. Bu sırada sekiz arkadaşımız daha işkenceyle gözaltına alındı" dedi. Protestocu öğrenciler, arkadaşları serbest bırakılmadan bir yere gitmeyeceklerini sözlerine eklediler.

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasına yönelik öğrenci ve akademisyenlerin eylemleri sürüyor. Geçen günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş kapısının üstüne çıkarak gökkuşağı bayrağı açtığı iddiasıyla bir öğrenci hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bugünkü protesto da bu öğrenciye destek olmak için düzenlenmişti.

ANKA,DW/HS,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe