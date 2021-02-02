 Boğaziçi eylemlerinde 10 kişiye tutuklama talebi | TÜRKİYE | DW | 04.02.2021

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TÜRKİYE

Boğaziçi eylemlerinde 10 kişiye tutuklama talebi

Boğaziçi Üniversitesi protestolarına destek için Kadıköy'de düzenlenen eylemde gözaltına alınan 10 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Öte yandan başka şehirlerde de destek eylemleri düzenlendi.

Kadıköy'deki eylemlerde gözaltına alınanların 13'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Kadıköy'deki eylemlerde gözaltına alınanların 13'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'ne kurum dışından rektörlüğe Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto için İstanbul'da Kadıköy'de Salı günü düzenlenen eylemde gözaltına alınan 23 kişiden 10'u tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklanması talep edilen 10 kişiye "kanuna aykırı toplantı ve ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlaması yöneltildi. Savcılık, diğer 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasını talep etti.

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 23 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilerek, ifadeleri alınmıştı.

Boğaziçi Dayanışması'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir kez daha söyleyelim ki hiçbir arkadaşımızın özgürlüğüne kelepçe vurulmasını kabul etmiyoruz" denildi.

Kadıköy'deki eylemde 94 kişi, Beşiktaş ve Sarıyer'de ise Kadıköy'deki eyleme katılmak isteyen 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların 82'si, ifadelerinin alınmasının ardından Çarşamba günü serbest bırakılmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te 1 Şubat tarihindeki gösteriler sırasında gözaltına alınan 51 öğrenciden, savcılığın tutuklama isteminde bulunarak hakimliğe sevk ettiği 30 öğrenci de serbest kalmıştı.

İzmir'deki eyleme katılanlar serbest

İzmir'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek amacıyla basın açıklaması yapmak isterken polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan 49 öğrenci ve 2 avukat, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

İzmir'deki eyleme polisin sert müdahalesi tepkiyle karşılanmıştı

İzmir'deki eyleme polisin sert müdahalesi tepkiyle karşılanmıştı

İzmir Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Çarşamba günü Boğaziçi öğrencilerine destek amacıyla basın açıklaması yapmak istedikleri sırada, polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan 49 öğrenci ve 2 avukat, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmişti. Gözaltı sırasında polisin darp ettiği ve öğrencilere ters kelepçe uyguladığı aktarılmış, eyleme ilişkin görüntülerde, polisin uyguladığı şiddet tepki çekmişti.

Çanakkale, Samsun ve Bursa'da gözaltılar

Boğaziçi Üniversitesi'ne destek için eylemler bugün de devam etti.

Çanakkale 18 Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin çağrısıyla kordon boyundaki Troya Atı yanında toplanan göstericilere müdahale eden polis, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun'da valiliğin eylem ve basın açıklaması getirmesine rağmen Boğaziçi Üniversitesi'ne destek için bir grup toplanarak, yürüyüş ve açıklama yapmak istedi. İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bir araya gelen grubun yürüyüşüne izin verilmeyerek, polis müdahale etti. Olayla ilgili 19 kişi gözaltına aldı. 

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek vermek için toplanan 17 kişi, dağılmamaları üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan çok sayıda üniversite ve lise, sosyal medyada #ÖzgürBoğaziçiİçin, #HerYerBoğaziçiHerYerDireniş" ve #Aşağı Bakmayacağız etiketleriyle Boğaziçi Üniversitesi'ne destek ve dayanışma mesajları paylaştı.

ANKA,DHA,DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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BM'den Boğaziçi eylemleri açıklaması

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Alman vekil Jensen de "göstericilerin yanındayız" mesajı verdi.  

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Gözaltına alınan Boğaziçi öğrencileri neyle suçlandı?  

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